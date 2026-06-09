Полювання на логістику триває: Україна уразила важливі військові об'єкти Росії

8 червня та в ніч на 9 червня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії. Під удар потрапили склади боєприпасів, логістичні хаби, пункти управління та позиції операторів безпілотників.

Також підтверджено знищення восьми резервуарів із пальним у районі порту Маріуполя. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Дивіться також Росіяни залишають позиції, – військовий про велику проблему ворога на півдні Що відомо про атаку по обʼєктах ворога? У Бєлгородській області Росії було уражено склад боєприпасів окупаційних військ у районі Прохоровки. Подібні об'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні російських підрозділів боєкомплектом на фронті.