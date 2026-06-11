Афіпський НПЗ, заводи з виробництва систем БпЛА та низка іншого: ЗСУ завдали нищівних ударів

Українські військові завдали ударів по низці військових, логістичних та промислових об'єктів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях та у Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об'єкти були під ударом?

За даними Генштабу, у Краснодарському краї атакували нафтопереробний завод "Афіпський", який є одним із найбільших подібних об'єктів, розташованих на півдні Росії. Зазначають, що внаслідок удару на місці виникла пожежа.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вищезгадане підприємство переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє дизельне пальне, бензин, мазут та інші нафтопродукти. Також було гучно на окупованих територіях.

Повідомляють, що у Севастополі завдали удару по об'єкту, де росіяни збирали та споряджали морські безекіпажні катери для використання в Чорному морі. Крім того, у Криму атакували склад безпілотників поблизу села Григорівка.

Крім вищезгаданого, під удар потрапили й російські пункти управління в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська. Окремо повідомили про ураження пункту управління біля Новоандріївки.

Водночас українські військові атакували місце базування підрозділу безпілотників окупантів поблизу Довжанська у Луганській області та майстерню з виробництва і ремонту дронів у районі Авдіївки Донецької області.

Що раніше атакували у Росії?

До цього українські крилаті ракети FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти до російських "Шахедів", "Іскандерів" і "Калібрів". Цей об'єкт розташований за 900 кілометрів від лінії фронту.

Раніше під удар дронів також потрапив аеродром "Протасово", розташований за пів години їзди від Рязані. На території цього аеродрому росіяни облаштували науково-виробничий центр розробки та випуску безпілотників.