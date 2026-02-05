Україна вгатила "Фламінго" по полігону "Капустін Яр", звідки Росія запускає "Орєшнік"

Удень 5 лютого стало відомо про успішний удар Сил оборони по Капустиному Яру. Били, зокрема, ракетою "Фламінго".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Конкретну дату атаки не назвали – це було протягом січня.

Що відомо про удар по Капустиному Яру?

В Генштабі написали про це досить коротко, але вичерпно.

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго",

– поінформували у відомстві.

Є інформація, що на території полігону пошкоджено частину будівель. Наприклад, один з ангарів суттєво ушкоджений.

Про можливі жертви чи поранених серед росіян у дописі Генштабу не вказано. Відомо, що частину особового складу евакуювали з території.

Які саме роди військ брали участь в ударі та скільки атак було загалом – не пишуть. Натомість у Генштабі традиційно анонсували нові удари по Росії, мовляв, далі буде.

Офіційно полігон "Капустин Яр" має назву 4-й Державний центральний міжвидовий полігон Російської Федерації. Його створили в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.



Росія двічі демонстративно запускала "Орешник" з Капустиного Яру – по Дніпру в листопаді 2024-го та по Львівській області в січні 2026-го. Україна вже кілька разів атакувала цей полігон.

Де розташований полігон "Капустин Яр"?

Нагадаємо, що Капустин Яр відносно недалеко від України. Відстань від полігону до України – близько 416 кілометрів по прямій. Слід сказати, що мова про наразі окуповані території нашої держави.



Відстань від Капустиного Яру до України

Полігон розташований у тій частині Росії, яка "затиснута" між Україною та Казахстаном. Якщо конкретніше, це Астраханська область.

Із великих російських міст до Капустиного Яру найближчим є Волгоград. А з-поміж менших, але відомих, – сумнозвісний Ахтубінськ, звідки злітають МіГи та літаки стратегічної авіації Ту.

Також там базуються літаки тактичної авіації Су-57, які обстрілюють прифронтові регіони. А ще туди регулярно прилітають транспортні судна Іл із військовим вантажем.

Фактично на Ахтубінську випробовують нові авіаційні технології та озброєння.