Українські військові вдарили по полігону окупантів на Херсонщині: це була помста

Нещодавно росіяни вдарили по полігону України, що на Дніпропетровщині. Наші військові помстились ворогу та завдали удару у відповідь.

Українські військові після удару по полігону "Новомосковський" уразили тренувальний полігон росіян на Херсонському напрямку. Про це пише 24 Канал із посиланням на 14 окремий полк БпАК.

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Ворог зазнав втрат

Внаслідок удару росіяни зазнали втрат. Зокрема, вдалося ліквідувати 30 окупантів.

У підрозділі уточнили деталі операції. Там розповіли, що їхні оператори виявили скупчення російської піхоти на полігоні та у взаємодії з ОСУВ "Таврія" завдали удару касетними боєприпасами.

Помста наздогнала росіян,

– мовиться в повідомленні.

Військові поділились кадрами влучної роботи наших воїнів по особовому складу ворога.

Україна вдарила по полігону росіян: дивіться відео

Кілька днів тому стало відомо, що російська армія вдарила по полігону "Новомосковський", спричинивши загибель і поранення українських військових. Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий пообіцяв провести незалежну перевірку та притягнути винних до відповідальності.