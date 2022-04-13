Україна відмовила Штайнмаєру: пособник Путіна на весь світ оголошений токсичним
Джерело:фейсбук Оксани Забужко
Зеленський відмовився приймати Штайнмайєра! Чорт, аж розчулилась. Перший раз від 2019 року відчула до керівництва країни особисту вдячність.
Штайнмаєра наздогнала карма
Так отож, Францю, так отож. Це тобі і від мене прилетіло – за твій спіч про Гоголя й Шевченка на "Форумі європейських письменників" 8.05.2014 (шшшьорт, а десь же й мої з ним фоточки з того дня мають бути, перед початком тої скандальної сесії ми розмовляли, нас знімали, я те все потім в гніві повикидала, щоб і пікселя по мразі мені в компі не зосталось, але в його партійному архіві воно цілком могло зберегтись, от би глянути тепер!..).
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За мій вимкнений мікрофон, коли я Путіна з Гітлером і Сталіним через кому перелічила, і за всі ті інтерв'ю, які того дня дала німецькій пресі, а потім жодне з них не з'явилося друком, – бо ти, Францю, так і не втямив, що не можна заткати людину, яка промовляє від імені мільйонів жертв: що це сила не до порівняння більша, ніж та, якою диспонує Путін…
Високі стосунки – Штайнмаєр та його друг і колега Лавров / фото з мережі
За іронією, я тоді говорила (звертаючись до нього зі сцени), що насильство – це кінець діалогу: що після того, як російські солдати увійшли на Донбас стріляти в дітей і різати животи за український прапор, всякий дальший "діалог порозуміння" з Путіним (окрім як через адвоката) втрачає сенс і стає пособництвом у злочині.
Нова ера у міжнародній політиці
І ось тепер пособник Штайнмаєр на весь світ оголошений "поза діалогом" – нерукоподатним, токсичним. "Банітою", як казали наші предки.
Це красиво, холера. Це навіть революційно: шанс повернути в міжнародну політику давнє поняття добропристойности. Продемонструвати на цілий світ, що, як казав польський публіцист і дипломат Владислав Бартошевський, "варто бути пристойною людиною".
Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: