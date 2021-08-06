Україна відправила в Грецію рятувальників для боротьби з пожежами: рейс оплатив "Метінвест"

Сотня українських вогнеборців з десяти областей 6 серпня вирушили з України до Греції для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Політ рятувальників в обидві сторони оплатила українська промислова компанія "Метінвест".

Борт з пожежниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів з київського аеропорту "Жуляни" у п'ятницю, 6 серпня.

"5 серпня була розпочата підготовка і сьогодні, 6 серпня, за рішенням уряду, загін служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб відправляється до Греції, щоб відразу приступити до виконання своїх завдань. Особовий склад всім необхідним забезпечений", – повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін.

Переліт став можливий завдяки українській промисловій компанії "Метінвест", яка оперативно включилася в процес і оплатила рейс в обидві сторони.

Директор з продажу Групи "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко зазначив, що компанія і надалі готова надавати державі допомогу в надзвичайних ситуаціях.

"Метінвест" ніколи не залишається осторонь і завжди відгукується на заклики про допомогу, які надходять до нас. Наприклад, минулого року ми профінансували закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень. "Метінвест" відчуває свою соціальну відповідальність і працює на захист держави", – сказав Ніколаєнко.

Операція відбулася за сприяння міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Українські рятувальники вирушили гасити пожежі в Грецію / Фото ДСНС України