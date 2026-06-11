Паливо – це лише мінімум: в ОП прокоментували вдалі удари по окупованому Півдню та Криму

Україна послідовно знищує логістичну інфраструктуру Криму, щоб відрізати півострів від постачання, адже саме через нього йде забезпечення російської армії. Удари наносяться виключно по військовій інфрастуктурі – на відміну від Росії, яка свідомо б’є по цивільних.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що наслідком для мешканців окупованого Криму стануть дефіцит продуктів і паливна криза.

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Чи здатна Україна загнати Крим у логістичну пастку?

Знищення переправ і доріг на підходах до Криму – Чонгар, Армянськ, Арабатська стрілка, Генічеськ – фактично замикає півострів у логістичну пастку. Завести туди будь-що можна лише через Керченський міст або Чорним морем, яке Росія вже не контролює.

Наслідок – неминучий дефіцит усього, від продуктів до палива, і повернення до карткової системи. А без інтернету та нормального зв’язку окупований Крим, на думку Подоляка, остаточно перетвориться на ізольований табір, де єдиним джерелом інформації залишиться команда зверху.

Там є зрадники, є цивільні окупанти, які "прийшли на пограбоване", і вони мають заплатити за це. Але ми пам'ятаємо, що є й ті, хто чекає Україну, хто не мав можливості виїхати, є кримські татари, які активно нам допомагають. До них – повага. До окупантів – жодної емпатії,

– сказав Подоляк.

Україна не працює по цивільному населенню – удари завдають виключно по військовій та енергетичній інфраструктурі, адже саме через Крим іде логістика, яка забезпечує масові вбивства українців. На відміну від Росії, яка свідомо б’є по центрах міст, Україна дотримується правил і звичаїв ведення війни – і це, за словами радника, добре розуміють і в самій Росії.

Зверніть увагу! Сили оборони України встановили вогневий контроль над ключовими логістичними шляхами окупантів до Криму. За даними DeepState, протягом останніх днів було завдано влучних ударів по низці мостів, зокрема двічі уражено переправу поблизу Чонгара на трасі Р-280, що критично підриває стабільність російського "сухопутного коридору".

Що чекає на окупований Крим після ударів по логістиці РФ: дивіться у відео

Що ще відомо про ситуацію в окупованому Криму?

У ніч проти 11 червня окупований Крим став епіцентром масштабної комбінованої повітряної атаки, що тривала що тривала з вечора до ранку. За повідомленням місцевих телеграм-каналів півострів опинився під цілеспрямованим ударом великої кількості безпілотників та ракет.

Попри активну роботу російських ППО, які впродовж багатьох годин намагалися відбити наліт, ворогу не вдалося уникнути влучань. Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі Севастополя: ураження зазнали об’єкти в Козачій та Камишевій бухтах, а також у бухті Омега.