Втратила актуальність: Україна виходить з космічної угоди у межах СНД
Джерело:24 канал
Україна виходить з угоди СНД про Міждержавну раду по космосу. Відповідне рішення 28 липня ухвалили на засіданні Кабміну.
Уряд підтримав вихід з угоди, оскільки міжнародний договір втратив своє практичне значення. Мовляв, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами.
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Що відомо про космічну угоду
У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначили, що протокол про затвердження положення про Міждержавну раду по космосу був підписаний урядами держав-учасниць СНД у листопаді 1992 року.Довідка. Згідно з документом, Рада є органам, який координує формування й реалізацію міждержавних програм по дослідженню та використанню космічного простору.
Автори проєкту постанови підкреслили, що відповідний протокол вже є застарілим та втратив свою актуальність, зважаючи на сучасні реалії.
Зазначимо, що Україна покинула СНД у травні 2018 року. Досі наша держава продовжує виходити із угод СНД, які колись підписала. Загалом таких документів є понад 200.
З яких угод СНД раніше вийшла Україна
- На початку липня 2021 року Україна офіційно вийшла з угоди СНД галузі захисту прав споживачів.
- Раніше Україна денонсувала Угоду про співробітництво в галузі туризму. Зробили це через збройну агресію Росії.
- У травні уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.
- Крім цього, Україна вийшла з домовленостей про міждержавний резерв засобів захисту тварин. Все тому, що угода вже неактуальна.