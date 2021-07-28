Втратила актуальність: Україна виходить з космічної угоди у межах СНД

Україна виходить з угоди СНД про Міждержавну раду по космосу. Відповідне рішення 28 липня ухвалили на засіданні Кабміну.

Уряд підтримав вихід з угоди, оскільки міжнародний договір втратив своє практичне значення. Мовляв, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами.

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Що відомо про космічну угоду

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначили, що протокол про затвердження положення про Міждержавну раду по космосу був підписаний урядами держав-учасниць СНД у листопаді 1992 року.

Згідно з документом, Рада є органам, який координує формування й реалізацію міждержавних програм по дослідженню та використанню космічного простору.

Автори проєкту постанови підкреслили, що відповідний протокол вже є застарілим та втратив свою актуальність, зважаючи на сучасні реалії.

Зазначимо, що Україна покинула СНД у травні 2018 року. Досі наша держава продовжує виходити із угод СНД, які колись підписала. Загалом таких документів є понад 200.

З яких угод СНД раніше вийшла Україна