Україна використовує передові програми цифрової розвідки, тому Росія не може її перемогти, – WP

Війна в Україні уже давно вийшла на новий рівень, вона включає цифрову кампанію, про яку не розповідають відкрито, але саме цей фактор дозволяє українській армії здобувати перемоги на полі бою.

Як пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус, це "велика причина, чому Давид перемагає Голіафа". Українська армія поєднує свою сміливість і бойовий дух з найбільш передовим програмним забезпеченням для управління боєм і розвідки, яке тільки існує.

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Наполегливість, воля і застосування новітніх технологій дає українцям вирішальну перевагу. Ми бачимо, якими будуть війни і перемога в них упродовж наступних років,

– зазначив для статті голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Зазначають, що технології, які використовуються на полі битви в Україні, будуть мати трансформаційний ефект.

"Завдяки тому, що ці системи допомагають сміливим українським військам, росіяни, ймовірно, не можуть перемогти у цій війні", – наголосив автор.

Україна веде "війну майбутнього"

Виконавчий директор компанії Palantir (розробник програмного забезпечення аналізу даних для організацій, основний замовник – спецслужби) Алекс Карп пояснив, що сила передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що це можна порівняти з застосуванням тактичної ядерної зброї проти ворога, у якого нічого такого немає. Водночас громадськість схильна недооцінювати цей фактор.

Автор статті зустрівся з командою Palantir в київському офісі компанії. Спеціалісти погодилися показати журналісту, як деякі їхні технологічні продукти працюють поблизу лінії вогню.

Таке партнерство між державним і приватним секторами – один з ключів до успіху України. Але це розмиває інші важливі питання, переконаний автор. Оскільки, зараз ми можемо захоплюватись застосуванням цих інструментів у "хороших" війнах, але що станеться, коли почнуться "погані"?

Втім, все ж автор резюмував, що швидкий результат всіх цих інструментів – це стримування агресорів. І не лише в Україні. Зважаючи на революційні технології, вороги будуть мати справу з складнішими викликами, атакуючи, наприклад, Тайвань, ніж вони могли розраховувати.

Як працює "вбивчий ланцюг" технологій

Автор зазначив, що побачив в Києві "вбивчий ланцюг", який дозволяє США і союзникам обмінюватися інформацією з різних джерел: від комерційних супутників до найбільш таємних інструментів західної розвідки. Це, свого роду "алгоритмічна війна".

Використовуючи цифрову модель поля битви, командири можуть бачити крізь "туман війни". Застосовуючи штучний інтелект для аналізу даних з сенсорів, радники НАТО за межами України можуть швидко відповісти на критичні питання про бій. Зокрема, де розташовані сили союзників, а де ворожі.

Яку зброю було б найбільш ефективно застосувати проти позицій ворога. Потім вони можуть передати інформацію про місце розташування ворожих сил українським командирам на місцях. А після того, як будуть вжиті заходи, вони можуть оцінити, чи їхні розвідувальні дані були точними. Тоді система оновлюється.

Як це працює на практиці: успіхи ЗСУ у поверненні Херсона

У цьому контексті можна простежити український успіх в поверненні Херсона. ЗСУ точно знали, куди рухаються російські сили, і могли завдавати точні удари з великої відстані. Це було можливим тому, що в українських військових були дані розвідки про місце розташування ворога, оброблені НАТО за межами України, а потім відправлені командирам на місцях.

Озброєні цією інформацією, українські військові могли проводити наступ, рухаючись, підтримуючи зв'язок і швидко підлаштовуючись до російських оборонних маневрів і контратак.

У статті розповідають про інструмент під назвою MetaConstellation, який розробила компанія Palantir – саме завдяки їй Україна і її союзники можуть бачити, які комерційні дані наразі доступні в конкретній частині поля бою.

Доступні дані включають на диву широкий спектр інформації: від традиційних оптичних картинок до радарів, здатних бачити через хмари, і термальних знімків, які виявляють артилерійський чи ракетний вогонь. Солдати на місцях можуть використати планшети, щоб отримати дані, якщо вони їм потрібні. Британський чиновник сказав Ігнатіусу, що західні військові і розвідувальні служби працюють тісно з українськими колегами, щоб забезпечити такий обмін інформацією.

Остання і критично важлива складова системи – це швидкий інтернет-зв'язок, який забезпечують 2500 супутників компанії Starlink Маска. Це дозволяє українським солдатам швидко завантажувати і скачувати розвідувальні дані і інформацію про розташування цілей.

В такій цифровій війні Україна має перевагу. Росіяни намагалися створити свої інструменти для електронного поля бою, але ці зусилля не були успішними.