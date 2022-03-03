Україна вимагає припинити членство Росії та Білорусі в МОП і вжити найширше ембарго на продукцію

Міністерство економіки України звернулося до низки впливових економічних компаній та установ, зокрема Міжнародної організації праці, з вимогою зупинити членство в ній Росії та Білорусі.

Агресія проти України – це виклик усьому цивілізованому світу, тому ми мусимо реагувати на нього спільно. Слід залучити усі наявні можливості та ресурси, аби змусити Росію та Білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру,

– зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна закликала учасників Генеральної угоди з тарифів і торгівлі застосувати найширше ембарго на російську продукцію або ж застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивіз товарів, зокрема, сталі та сировини, до мінімуму.

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За словами Свириденко, міністерство спрямувало низку звернень і до інших впливових економічних компаній та установ. Зокрема Україна просить авторитетні рейтингові агентства, які оцінюють фінансову стійкість різних держав (Moody’s Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group), знизити кредитний рейтинг Росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення за кредитними зобов’язаннями та зробить економіку Росії більш вразливою.

Мінекономіки також звернулося до потужних світових IT компаній, таких як Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation та багатьох інших.

Наше прохання – заморозити поточні договори з Росією, виконання сервісних контрактів, надання будь-яких послуг та ліцензій. Сьогодні низку продуктів цих компаній РФ використовує для того, аби вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що суперечить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства,

– наголосила віцепрем’єр-міністерка.

"Розраховуємо на оперативну та конструктивну реакцію світового економічного співтовариства щодо небувалого з часів Другої світової війни факту нападу на незалежну державу в самому серці Європи", – підкреслила Юлія Свириденко.

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