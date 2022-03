Агрессия против Украины – это вызов всему цивилизованному миру, поэтому мы должны реагировать на него сообща. Следует привлечь все имеющиеся возможности и ресурсы, чтобы заставить Россию и Беларусь дорого заплатить за свои поступки и принудить их к миру,

– отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Украина призвала участников Генерального соглашения по тарифам и торговле применить самое широкое эмбарго на российскую продукцию или же применить к ней неавтоматическое лицензирование, что сведет вывоз товаров, в частности, стали и сырья, до минимума.

По словам Свириденко, министерство направило ряд обращений и к другим влиятельным экономическим компаниям и учреждениям. В частности Украина просит авторитетные рейтинговые агентства, которые оценивают финансовую устойчивость различных государств (Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group), снизить кредитный рейтинг России до минимально возможного, что повлечет массовые требования погашения по кредитным обязательствам и сделает экономику России более уязвимой.

Минэкономики также обратилось к мощным мировым IT компаниям, таких как Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation и многих других.

Наша просьба – заморозить текущие договоры с Россией, выполнение сервисных контрактов, предоставление любых услуг и лицензий. Сегодня ряд продуктов этих компаний РФ использует для того, чтобы убивать украинцев, разрушать их жилье и инфраструктуру, что противоречит духу и идеологии современного цифрового общества,

– подчеркнула вице- ремьер-министр.

"Рассчитываем на оперативную и конструктивную реакцию мирового экономического сообщества относительно небывалого со времен Второй мировой войны факта нападения на независимое государство в самом сердце Европы", – подчеркнула Юлия Свириденко.

