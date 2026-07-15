Україна випробувала неназвану балістичну ракету, – Федоров

У вівторок, 14 липня, відбулося випробування балістичної ракети неназваного типу. Мовиться про зброю вітчизняного виробництва.

Відповідну заяву зробив Михайло Федоров, підбиваючи підсумки своєї діяльності на посаді міністра оборони.

Що відомо про випробування?

Повідомлення про тестування балістичної ракети ексочільник Міноборони зробив у форматі одного з підпунктів у списку підсумків роботи.

Так, випробування ракети відбулося в день звільнення уряду – 14 липня. Розробка проєкту проходила в зоні відповідальності Міністерства оборони.

За словами Федорова, під час роботи над проєктом повністю оновили технічне завдання, суттєво підвищили точність комплексу та скоротили вартість його виробництва на 30%.

Який саме ракетний комплекс мається на увазі, він не уточнив. Водночас згадка про "зону відповідальності Міноборони" може свідчити, що йдеться не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 компанії Fire Point.

Експерти з "Мілітарного" припустили, що Федоров говорив про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", серійне виробництво якого, за попередніми даними, стартувало у 2025 році.

Довідка. "Сапсан" (експортна назва – "Грім-2") – український оперативно-тактичний ракетний комплекс нового покоління, розроблений КБ "Південне". Він оснащений твердопаливною балістичною ракетою та призначений для ураження цілей на відстані до 500 кілометрів. У 2025 році комплекс перейшов до серійного виробництва. Ракета має масу близько 3,5 тонни, бойову частину вагою 500 кілограмів, розвиває швидкість до 2300 метрів за секунду (приблизно 7 махів), а її заявлене кругове відхилення від цілі становить до 10 метрів.

До речі, буквально нещодавно співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповідав, що ракеті FP-9 залишилося пройти фінальні випробування двигуна, після чого готуватимуть до льотних тестів.

За його словами, якщо випробування підтвердять керованість і ефективність ракети, вже цієї осені розпочнуться її льотні випробування, зокрема по цілях на території Росії. Першою потенційною ціллю можуть стати військові підприємства у Москві. Штілерман також висловив переконання, що російські системи ППО не зможуть ефективно перехоплювати українську балістику.