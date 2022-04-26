Україна власним видобутком газу може забезпечувати свої потреби, – Шмигаль

Україна може повністю забезпечувати свої потреби власним видобутком газу. Завдяки одній з угод в Україні відбувається додатковий видобуток 300 мільйонів кубів газу в місяць.

В уряді прогнозують, що Україна стане експортером газу

Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він прокоментував інформацію, що Україна намагається залучати американські компанії до видобутку газу.

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За словами Шмигаля, взимку Росія спровокувала енергетичну кризу в Європі, через що складно тривав опалювальний сезон. Наразі, за словами глави уряду, споживання газу в Україні знизилось.

Звичайно сьогодні споживання впало й Україна має змогу власним видобутком забезпечувати свої потреби,

– сказав він.

Прем'єр-міністр повідомив про підписання 11 угод про розподіл продукції. Одна з цих угод, як розповів Шмигаль, вже в реалізації.

"Уже відбувається додатковий видобуток 300 мільйонів кубів у місяць. Газ видобуває одна з компаній, яка підписала таку угоду", – зазначив глава уряду.

Шмигаль висловив переконання, що в найближчі роки Україна стане експортером природного газу.

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