Україна вперше у світі судиться за Конвенцією про фінансування тероризму, – МЗС

Україна намагається притягнути до відповідальності Росію у міжнародних судах. Наша держава стала першою у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму.

Також наша держава стала другою в світі, яка судиться за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Про це заявила заступниця міністра закордонних Еміне Джапарова під час брифінгу.

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Зараз до цих судових процесів прикута увага міжнародної спільноти. У випадку нашої перемоги Росію офіційно визнають країною-терористом.

Україна — перша держава у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом,

– заявила Джапарова.

Варто зазначити, що першою країною, яка судилася за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації була Грузія. Однак тоді цей процес не був успішним.

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