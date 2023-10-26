Вступ України до ЄС: Мецола сподівається почати переговори до кінця 2023 року

Роберта Мецола зробила нову заяву стосовно майбутнього України в ЄС. Президентка Європарламенту очікує, що початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу розпочнеться наприкінці 2023 року.

Також вона закликала держави-члени ЄС підтримати фінансовий інструмент "Ukrainian Facility". Про це Мецола заявила під час пресконференції у ході саміту ЄС, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Мецола розповіла про готовність до перемовин до вступу України в ЄС

Президентка Європарламенту наголосила на необхідності термінового перегляду довгострокового бюджету ЄС. Цей бюджет був прийнятий у 2020 році, а Мецола каже, що з того часу пріоритети Євросоюзу змінилися, а нинішні ресурси "перебувають на межі".

Крім того, вона заявила, що Україна потребує фінансової допомоги. Саме тому минулого тижня Європарламент підтримав створення "Ukrainian Facility".

Вторгнення Росії в Україну продовжується, і ми не можемо допустити, щоб наша підтримка похитнулася, навіть на одну хвилину, бо саме на це сподівається Путін. Отже, за виконання умов, Європейський Парламент очікує, що переговори про вступ як з Молдовою, так і з Україною можуть розпочатися вже цього року,

– сказала Мецола.

До того ж президентка Європарламенту прокоментувала позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає за блокування військової допомоги для України.

"Я повинна сказати щодо позиції Угорщини, в нас була єдність в Європейській раді майже протягом 2 років, і ми повинні продовжити вірити в цю єдність, бо у нас немає вибору на фоні війни в Україні", – сказала вона.

Україна лідер щодо вступу до ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону поділилася деталями євроінтеграції. За її словами, Україна вже цього року може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Україна створила всі необхідні умови для цього, реалізувавши сім рекомендацій. Ба більше, ми маємо розуміти, що будуть розглянуті й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і тут Україна безумовно є лідером, навіть попри повномасштабну війну, що триває,

– підкреслила вона.

Стефанішина зазначила, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії. Однак вона застерегла, що деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій. Так само наша держава бачить, що є "певні недружні країни", які намагаються применшити прогрес України й знецінити наші зусилля у вступ до ЄС.

Наостанок вона наголосила, що Україна працює над власним вступом "індивідуально", тому наш уряд закликав партнерів не створювати підґрунтя для маніпуляцій в контексті нашої євроінтеграції. Вона також впевнена, що наші позиції сильні й наша держава вийде на грудень 2023 року на хороше політичне рішення.