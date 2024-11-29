Блінкен та Сибіга обговорили заклик запросити Україну до НАТО у грудні

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вступ України в НАТО. Він підтримав заклик глави українського МЗС запросити нашу державу до Альянсу вже у грудні 2024 року.

Посадовці обговорили це питання під час телефонної розмови. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Про що говорили Блінкен та Сибіга

Блінкен поінформував Сибігу про цілі США з питань сталої підтримки нашої держави, які стануть предметом обговорень під час майбутніх дипломатичних зустрічей з НАТО та через Контактну групу з питань оборони України.

В офіційному повідомленні Держдепу зазначили, що держсек підтвердив, що США залишаються відданими суверенній і демократичній Україні, а також підтримці справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН.

У розмові Ентоні Блінкен також згадав останні атаки Росії на енергетику України 27 – 28 листопада та висловив співчуття з приводу загиблих. Він пообіцяв, що Україна матиме повну підтримку Штатів щодо додаткових заходів захисту з наближенням зими.

Блінкен та Сибіга також обговорили ситуацію на полі бою, надходження американської допомоги у сфері безпеки та пакетів бюджетної допомоги.