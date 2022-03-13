Україна втратила зв'язок з портом Маріуполя

Адміністрація портів України втратила зв'язок з Маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок протягом декількох днів.

Про це повідомили у Кабміні України 12 березня. Там нагадали, що Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб.

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Наразі стан порту, а також його працівників – невідомий. Однак відомо, що у місті гуманітарна катастрофа: там немає газу, тепла, світла, води, а також практично немає мобільного зв'язку. Крім того, відомо про численні руйнування у Маріуполі.

Вже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв'язатися з азовськими портовиками,

– повідомили у Кабміні.

Станом на 12 березня лише два порти в Україні перевантажують вантажі на експорт, однак у невеликій кількості. Мовиться про порти Ізмаїл та Рені.

Зауважимо, що у блокаді залишаються 400 тисяч мешканців Маріуполя. Ворог обстрілює місто та намагається завдати шкоди цивільному населенню.

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