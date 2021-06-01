Україна та Єгипет обміняються засудженими: держави підписали новий договір

Міністри юстиції України та Єгипту Денис Малюська й Омар Марван відповідно провели онлайн-зустріч. На ній дипломати підписали договір про передачу засуджених осіб.
Також учасниками церемонії підписання стали посол України в Єгипті Євген Микитенко та посол Єгипту в Україні Айман Елгаммал. Крім того, очільники Міністерств юстиції та посли обмінялись запрошеннями відвідати Україну та Єгипет.
Цікаво Глави МЗС Ізраїлю та Єгипту обговорять питання Сектора Гази й обмін полоненими
Новий єгипетсько-український договір
За словами очільника Мін'юсту України Дениса Малюська, з укладенням договору створять належні правові підстави для ефективного співробітництва між компетентними органами обох держав з питань передачі засуджених осіб.
Підписання договору є важливим кроком для подальшого врегулювання питання взаємної передачі засуджених осіб з Єгиптом,
– наголосив він.
Міністри привітали один одного з цією знаковою подією та подякували усім залученим учасникам за якісну та ефективну роботу з підготовки міжнародного договору. Українські та єгипетські представники висловили сподівання на поглиблення співробітництва у правовій.
Україна та Єгипет підписали догорів про обмін засудженими особами / Фото Мін'юсту