Вступ України до ЄС кардинально змінить баланс сил у Європі: французький політик оцінив переваги

Більшість громадян Франції підтримують надання подальшої військової та фінансової допомоги Україні. Майбутнє членство нашої держави в Європейському Союзі здатне змінити баланс сил на континенті на користь об'єднання.

Таку думку висловив 24 Каналу член Національних зборів Франції Фредерік Петі. За його словами, попри побоювання частини суспільства, зв'язки між країнами активно поглиблюються.

Членство в ЄС та новий баланс сил

Наразі для французької та української молоді готують спеціальний проєкт та майстер-класи. Фредерік Петі переконаний, що це допоможе закласти надійну основу для співпраці наступних поколінь.

Я вважаю, що дуже важливо почати з цих тем, щоб українська молодь відчула і зустрілася з французькою, щоб почати будувати те, чим їм доведеться займатися через 20 років,

– наголосив член Національних зборів Франції.

Окремо він оцінив перспективи європейської інтеграції, наголосивши, що Київ виконує поставлені умови. Водночас потужний потенціал нашої держави, зокрема в аграрному секторі, кардинально трансформує європейський простір.

Коли ви бачите всі переваги, які Україна створює зараз, і навіть сільське господарство – це питання, бо в нас будуть проблеми, оскільки українське сільське господарство більше за наше, але, можливо, це Україна повинна приймати Європу. Україна стане силою і міццю для кожного, ми – одна сім'я,

– підсумував Фредерік Петі.

Цікаво, економіст Олег Пендзин зазначив, що Євросоюз розділив підтримку України: зброю постачають без умов, а фінансування бюджету суворо прив'язане до виконання реформ. Попри політичні коливання, ЄС продовжить допомагати, адже Україна слугує щитом від російської агресії для всієї Європи.

Політик з Франції про політику ЄС щодо України : відео