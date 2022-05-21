Україна за будь-яких обставин залишатиметься на зерновому ринку
Джерело:фейсбук Тараса Качки
У Женеві багато розмов про продовольчу безпеку - від обговорень в рамках Кернської групи СОТ до закритих розмов в форматі зеленої кімнати (inner sacrum СОТ).
Проблема потребує саме політичних рішень, то ж операція Ocean Shield в Аденській протоці (воєнна операція НАТО в 2009 – 2016 роках проти сомалійських піратів як загрози судноплавству – ред.) дедалі частіше згадується в контексті проблеми розблокування українських портів.
Читайте також Для чого Росія провокує продовольчу кризу в світі
Реальність
Але найкраща ілюстрація торгівлі зерном – це зерновози в Захоні на угорсько-українському кордоні.
Українське зерно на шляху до Європи / фото Тараса Качки
Україна за будь-яких обставин залишатиметься на зерновому ринку. Це не мантра – це реальність.
Зусилля по спрощенню логістики між Україною і ЄС дадуть свої плоди.
Але найголовніше – ми будемо на ринку доти, доки світ комерції буде живити потік зерна угодами.
Будемо жити!
Тому скільки б політики не докладали зусиль найважливіше – це інтерес комерсантів до українського зерна.
Торгівля врятує світ від голоду.
Кількість учасників женевської конференції Black Sea Grain Markets від UkrAgroConsult і GrainCom свідчить, що так і буде.
Евакуація з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: