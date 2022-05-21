У Женеві багато розмов про продовольчу безпеку - від обговорень в рамках Кернської групи СОТ до закритих розмов в форматі зеленої кімнати (inner sacrum СОТ).

Проблема потребує саме політичних рішень, то ж операція Ocean Shield в Аденській протоці (воєнна операція НАТО в 2009 – 2016 роках проти сомалійських піратів як загрози судноплавству – ред.) дедалі частіше згадується в контексті проблеми розблокування українських портів.

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Реальність

Але найкраща ілюстрація торгівлі зерном – це зерновози в Захоні на угорсько-українському кордоні.

Українське зерно на шляху до Європи / фото Тараса Качки

Україна за будь-яких обставин залишатиметься на зерновому ринку. Це не мантра – це реальність.

Зусилля по спрощенню логістики між Україною і ЄС дадуть свої плоди.

Але найголовніше – ми будемо на ринку доти, доки світ комерції буде живити потік зерна угодами.

Будемо жити!

Тому скільки б політики не докладали зусиль найважливіше – це інтерес комерсантів до українського зерна.

Торгівля врятує світ від голоду.

Кількість учасників женевської конференції Black Sea Grain Markets від UkrAgroConsult і GrainCom свідчить, що так і буде.