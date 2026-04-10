Україна за крок до кінця війни та укладання мирної угоди, – Буданов
- Кирило Буданов заявив про потенціал укласти мирну угоду з Росією найближчим часом, він оптимістично налаштований на швидке закінчення війни.
- Буданов відзначив, що обидві сторони дотримуються "максималістських" позицій, але Росія має стимул для досягнення угоди через значні фінансові витрати на війну.
Голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що бачить потенціал укласти мирну угоду з Росією найближчим часом. Він оптимістично налаштований щодо швидкого закінчення війни.
Про це Буданов заявив у коментарі Bloomberg.
Що каже Буданов про перспективу швидкого закінчення війни?
Кирило Буданов вважає, що мирна угода з Росією може бути підписана вже незабаром.
Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Тому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це буде довго,
– сказав Буданов Bloomberg 4 квітня.
Буданов визнав, що досі обидві сторони дотрмуються "максималістських" позицій у переговорах. У Росії, за його словами, є певний стимул для досягнення угоди.
"На відміну від нас, вони витрачають власні гроші (на війну, – 24 Канал). Це величезні суми – вже у трильйонах", – додав Буданов.
Буданов заявляв, що переговори з Росією зміняться
Кирило Буданов заявив, що на наступних переговорах з Росією Україна може почути нову риторику, підкріплену ударами по російській інфраструктурі.
Він також підкреслив, що Україна повинна використовувати всі доступні інструменти для досягнення вигідного результату, адже це напряму впливає на хід перемовин і стратегічну ситуацію загалом.