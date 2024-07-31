Нещодавно Київ розпорядився припинити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". В МЗС Угорщини висловили обурення через відсутність реакції Єврокомісії на дії України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Він також припустив, що це ЄС попросив зупинити транзит російської нафти.

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Що викликало невдоволення Сійярто

Сійярто заявив, що незважаючи на скарги Угорщини та Словаччини, Європейська комісія не вжила жодних заходів протягом більше ніж тижня. Він вважає це серйозною загрозою для енергетичної безпеки двох країн-членів ЄС і кричущим порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Міністр запропонував два можливих пояснення ситуації. Перше – "слабкість" Єврокомісії, яка, на його думку, не здатна захистити інтереси двох членів ЄС.

Друге пояснення полягає в тому, що "Брюссель, а не Київ", нібито розробив цю ситуацію, прагнучи шантажувати Угорщину та Словаччину, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь.

Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?,

– резюмував Сійярто.

Нагадаємо, що в МЗС України заявили про готовність до консультацій з Єврокомісією стосовно транзиту нафти "Лукойлу". Втім, лише якщо відповідне рішення буде ухвалене.