Про те, як удари України по портах та економічний хаос руйнують плани Кремля на затяжну війну, – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Після того, як потопили крейсер "Москва", російський флот, який колись був надводним, стрімко перетворюється на підводний. Тому скасування параду на День ВМФ Росії – абсолютно логічний крок. Навіщо ці паради проводити? Воно їм треба? Особливо після того, як по Кронштадту прилетіло.

Росіяни відверто лякаються, адже можливості України стають значно більшими. Уявіть: ганяють вони якийсь парадик по Неві у Санкт-Петербурзі, і раптом туди щось прилітає. Буде дуже некрасиво.

Тому Патрушев і каже: "Воно нам не треба". Це типова російська риса: коли вони отримують по шиї, одразу починають розповідати, що їм це взагалі було не потрібно.

Чорноморський писк та зерновий шантаж

Зараз росіяни буквально пищать від того, що Україна перекриває їм доступ до Чорного моря. А це їхній експорт нафти, зерна та багато чого іншого. Чому вони знову почали бити по портах Одеси? Тому що тепер їхнє зерно не має доступу на зовнішні ринки, а українське – має. Ми фактично бачимо римейк ситуації 2022 року.

Вони під приводом того, що зараз настане голод у всьому світі, хочуть протиснути заборону для України бити по їхніх портах. Їхня мета – зв'язати нам руки і зробити так зване "водне перемир'я", щоб російський флот міг спокійно повернутися в Севастополь.

Історичні маразми та байки про Леніна

На тлі цих провалів Путін продовжує нести відверті нісенітниці, яка не підкріплені абсолютно нічим. Знову згадує Леніна, який нібито "віддав Донбас". Те, що дідусь просто в маразмі, розуміють уже всі, навіть ті солдатики, які сидять біля нього на виступах без жодного ентузіазму. Ніхто нікуди не хотів приєднуватися – це все брехня і байки.

Коли йшлося про будівництво СРСР, Сталін наполягав, що ніяких союзних республік взагалі не повинно бути – лише єдина Російська імперія, унітарна держава. Але Ленін та інші марили світовою революцією і хотіли захоплювати інші країни. Вони бачили шалений спротив українців, які прагнули автономії, як за часів УНР. Тому кожна республіка і була створена як окрема одиниця.

Те, що Путін розповідає про Леніна чи Сталіна – це те саме, що його казки про печенігів. Росіяни можуть вигадати будь-яку байку для виправдання захоплення територій. Не було б Леніна – розказали б, що в заповіті Ярослава Мудрого було написано віддати Донбас "матушці-Росії".

Економічний зашморг замість мобілізації

Путін не збирається припиняти війну. Він сподівається на зміну лідерів у Європі, чекає на перемогу ультраправих сил, які знову захочуть російського газу. Він буде тягнути час і, ймовірно, спробує провести мобілізацію на 300 – 500 тисяч осіб. Але тут є величезний нюанс: у них закінчуються гроші.

Навіть якщо ти мобілізуєш цих людей, ти вириваєш їх з економіки. Їх треба годувати, одягати, готувати. А російський уряд зараз навіть не може взяти грошей на ринку. Їхні облігації ніхто не хоче купувати, бо рівень довіри такий, що не повірять навіть в обіцянку виплатити тисячу відсотків. Проблеми з паливом поглиблюються: вони вже фактично переходять у ручний розподіл пального, знизивши обов'язковий продаж на біржі до мізерних 2%.

Якщо Україна ще доб'є компанію Wildberries і доведе її до банкрутства (а в неї півтора трильйона боргів), це потягне за собою банкрутство банку ВТБ. Це колосальний удар по банківській системі. Вони й так друкують гроші без зупинки.

Реальна інфляція у Росії уже зараз становить близько 20%, а якщо вони продовжать заливати економіку нічим не забезпеченою ліквідністю, під кінець року ми побачимо двозначну інфляцію щомісяця. Вони вже починають розпродавати алмазний фонд!

Наше головне завдання – зробити так, щоб у Росії настав такий економічний хаос, щоб їм було не до мобілізації. Україна успішно працює в цьому напрямку, перекриваючи їм кисень у Чорному та Азовському морях. А далі нехай пробують мобілізувати. Для них це може закінчитися так само, як у 1917 році.