13 серпня, 19:00
Україна запропонувала Росії встановити перемир'я у Чорному морі, – Reuters
Україна через посередника запропонувала Росії взаємно припинити удари по цілях у Чорному морі. Київ передав відповідну пропозицію, однак Москва поки не надала на неї відповіді.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про припинення ударів у Чорному морі?
Пропозицію Києва передали російській стороні через третю сторону. Водночас станом на момент публікації матеріалу Росія не надала відповіді на українську ініціативу.