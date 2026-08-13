Україна запропонувала Росії встановити перемир'я у Чорному морі, – Reuters

Україна через посередника запропонувала Росії взаємно припинити удари по цілях у Чорному морі. Київ передав відповідну пропозицію, однак Москва поки не надала на неї відповіді.

Про це повідомляє Reuters. Що відомо про припинення ударів у Чорному морі? Пропозицію Києва передали російській стороні через третю сторону. Водночас станом на момент публікації матеріалу Росія не надала відповіді на українську ініціативу.