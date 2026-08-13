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13 серпня, 19:00
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Україна запропонувала Росії встановити перемир'я у Чорному морі, – Reuters

Вероніка Соцкова

Україна через посередника запропонувала Росії взаємно припинити удари по цілях у Чорному морі. Київ передав відповідну пропозицію, однак Москва поки не надала на неї відповіді.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про припинення ударів у Чорному морі?

Пропозицію Києва передали російській стороні через третю сторону. Водночас станом на момент публікації матеріалу Росія не надала відповіді на українську ініціативу.

 

 
 

 

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