Україна офіційно подала до Єврокомісії запит на придбання ракет-перехоплювачів Patriot

Україна офіційно подала до Європейської комісії запит на придбання ракет-перехоплювачів Patriot. На закупівлю цих засобів протиповітряної оборони Київ запросив понад 2 мільярди євро з позики ЄС.

Кошти планують виділити із загального пакета фінансування обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на поінформовані джерела.

Що відомо про допомогу від ЄС

Раніше Єврокомісія вже отримала від української сторони орієнтовний перелік необхідного озброєння.

Загалом ідеться про розподіл 6 мільярдів євро, які залишилися в оборонній частині позики. Значна частина цієї суми має піти на обладнання українського та європейського виробництва, переважно на безпілотники.

Проте саме ракети до систем Patriot є найкритичнішою позицією для захисту українських міст та енергетики від балістичних ударів.

Забезпечення ППО залишається ключовим завданням для збереження критичної інфраструктури взимку.

Нагадаємо, що Єврокомісія в День Незалежності схвалила 6,1 мільярда євро на ППО та ракети для України.

Наразі Сили оборони України стикнулися з дефіцитом ракет не лише до систем протиповітряної оборони Patriot, а й для інших наземних та авіаційних платформ.