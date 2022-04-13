Україна заслуговує на швидкий вступ до ЄС, бо бореться за Європу, – радник Зеленського

Україна здобула право на членство в ЄС завдяки захисту Європи від Росії. Зараз країна потребує якнайшвидшого розгляду заявки і не може чекати на це роками.

Оскільки наша країна захищає всю Європу. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

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Жовква про важливість швидкого розгляду заявки України на вступ до ЄС

За словами Жовкви, світ не може дозволити собі роки чи десятки тисяч років розглядати заявку України. Річ у тім, що протистояння України з Росією, це й боротьба за всю Європу. Тому Єврокомісія повинна розглянути заявку на вступ якнайшвидше.

Нам це потрібно дуже швидко. Ми цього заслуговуємо, тому що ми боремося зараз не лише за Україну, а й за всі європейські народи,

– зауважив він.

Київ отримав анкету від ЄС

Наразі Київ заповнює анкету, спрямовану на отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Нагадаємо, її Зеленському вручила особисто президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Заявка має містити дані про економічну і політичну ситуацію в країні. Жовква підкреслив, що Україна заповнить її дуже швидко.

Крім того, він додав, що після передачі документа до Єврокомісії Україні пообіцяли швидку обробку з направленням висновку на повторний розгляд до Європейської ради.

У Брюсселі раніше заявляли, що враховують складні обставини, в яких перебуває Україна, коли розв'язуватимуть питання про статус кандидата на саміті лідерів ЄС у червні.

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