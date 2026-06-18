"Росіян там не залишиться": полковник ЗСУ в запасі відповів, як можна повернути Крим

Українські сили вночі 15 червня вдарили по мосту в окупованому Новоазовську на Донеччині. Він був частиною траси, що з'єднує Росію з окупованими територіями, і важливою логістичною артерією для росіян.

Виведення з ладу Силами оборони моста у Новоазовську через річку Грузький Єланчик може призвести, зокрема, до блокади окупованого Криму. Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, як Україна поступово рухається до виконання цього завдання.

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Найважливіше – навіть не знищення мостів

Світан підкреслив, що дії, які проводяться Силами оборони, спрямовані на те, щоб повернути в Україну тимчасово окупований Кримський півострів.

Як українські сили можуть відрізати логістку щодо Криму: дивіться відео

"Наразі маємо можливість звільнити Крим малими силами на крилі, знищуючи логістику ворога різного рівня. Також потрібно враховувати, що за місяць – півтора російські резерви почнуть рухатися у бік лінії фронту. Тому чим раніше ми відмінусуємо ворожу логістику, тим краще. Це дуже грамотний підхід", – зауважив військовий експерт.

Варто знати. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що українські сили у ніч на 15 червня вдарили по мосту через Грузький Єланчик у Новоазовську. Під час атаки на переправі перебували вантажівки. За словами Андрющенка, міст був відремонтований окупантами у 2024 році задля збільшення вантажопотоку. Він вважає, якщо вдасться, зокрема, цей міст "вивести з рівняння логістики", то у блокаді перебуватиме не тільки Крим, але й Маріуполь.

Якщо вдасться відсікти Крим від постачання, то російських військових, їхніх баз там не залишиться. Тому що, за його словами, з військового погляду Крим не є самодостатнім і для його забезпечення потрібні дуже великі ресурси, що постачаються з материка.

Тому удари по мостах мають продовжуватися, але вони повинні бути перманентними, та їхня географія має розширюватися. До того ж росіяни у районі будь-якого мосту можуть кинути, наприклад, понтонну переправу. Але й по ній також буде потрібно працювати, тому що основне завдання – навіть не знищення мостів, а знищення логістики,

– відзначив Роман Світан.

Полковник ЗСУ в запасі додав, що такі удари мають бути так само постійними, як і атаки по російських нафтових об'єктах.

Зазначимо, що останнім часом посилилися удари України по мостах, які з'єднують тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. У Defense Express зазначають, що українські сили використовують для ударів по мостах безпілотники FP-2 та "Бегемот". Проте ці засоби не настільки потужні, щоб повністю зруйнувати переправи. При цьому дрони можуть пошкодити мости до такого стану, що вони будуть непридатними для проїзду важкої техніки.

Тоді росіяни будуть використовувати понтонні переправи, але вони ще вразливіші до уражень та по них може не пройти певна техніка.

Тому удари українських військових по мостах впливають на логістику ворога, уповільнюючи постачання, створюючи великі черги із вантажівок і фур.