Відповідний меморандум сторони підписали під час Карпатського економічного форуму в межах Саміту С8. Як повідомляє Економічна правда, нові потужності розташують на території сусідньої країни, щоб убезпечити їх від ворожих ударів.

Чому це важливо для ринку

Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Федоренко пояснив, що диверсифікація маршрутів постачання є питанням стабільності. За його словами, створення додаткових потужностей за межами зони обстрілів допоможе вберегти паливну інфраструктуру від постійних російських атак.

"Це потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною",

– зазначив Федоренко.

Загалом під час Карпатського економічного форуму учасники сформували пів сотні інвестиційних та торговельних проєктів. Їхня загальна сума перевищує мільярд євро.

Енергетичний розворот Угорщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що Будапешт планує кардинально змінити свою енергетичну політику. Зокрема, Угорщина готова відмовитися від імпорту російського природного газу до жовтня 2027 року. Крім того, місцевий уряд зараз переглядає доцільність розширення атомної електростанції "Пакш", яке мав реалізовувати російський "Росатом".