Російська нафтова промисловість вже страждає. А тепер уявіть, що може зробити українська крилата ракета з боєголовкою вагою 1000 кілограмів.

Як нові українські ракети здатні паралізувати економіку Кремля?

Ескалація ударів безпілотників та ракет по російських нафтопереробних заводах порушила роботу 17% російського нафтоперероблювання. Ситуація для постраждалої російської нафтової промисловості ось-ось погіршиться, оскільки нові, потужніші українські крилаті ракети будуть запущені в експлуатацію у більшій кількості.

За даними Reuters, українські війська за останні дні завдали ударів по 10 російських нафтопереробних заводах. Це призвело до скорочення виробництва на 1,1 мільйона барелів на день. Деякі російські області також відчувають дефіцит бензину та зростання цін.

На нафтову промисловість припадає 20% валового внутрішнього продукту Росії. Якщо Україна зможе завдати тривалої шкоди енергетичному сектору Росії, пересічні росіяни обов'язково це помітять. "Погіршення національних настроїв, можливо, трохи наблизить нас до кінця війни", – сказав фінський аналітик Йоні Аскола.

Найбільше тривожить росіян те, що більшість, якщо не всі, нещодавні удари були завдані українськими безпілотниками "Ан-196", що входять до складу Укроборонпрому. У них невеликі боєголовки вагою всього 50 або 60 кілограмів.

Аскола пояснив, що 50-кілограмова боєголовка, доставлена гвинтовим ударним безпілотником, що рухається зі швидкістю лише 400 кілометрів на годину, навряд чи завдасть тривалої шкоди такій великій цілі, як нафтопереробний завод. Ба більше, нинішні українські ударні безпілотники рідко літають далі, ніж на 1000 кілометрів, а це означає, що багато російських нафтопереробних заводів розташовані поза досяжністю.

Ситуація змінюється.

Нова крилата ракета "Фламінго" від українського виробника Fire Point має дальність польоту 3000 кілометрів, максимальна швидкість перевищує 900 кілометрів на годину, а її боєголовка важить 1000 кілограмів.

Нова крилата ракета "Довгий Нептун" від українського конструкторського бюро "Луч", ймовірно, така ж швидка, але дещо менша. Вона доставляє боєголовку вагою 150 кілограмів на відстань 1000 кілометрів.

Обидві реактивні ракети, ймовірно, орієнтуються за допомогою комбінації супутникового та інерціального наведення.

"Фламінго" та "Довгий Нептун" перебувають на передовій в обмеженій кількості. Однак виробництво швидко зростає. Fire Point сподівається будувати до семи "Фламінго" на день, починаючи з жовтня, що потенційно сигналізує про значне розширення кампанії глибоких ударів України та значно більшу шкоду російським нафтопереробним заводам.

"У "Фламінго" такий великий радіус дії та така велика боєголовка, що це один з важливих факторів, який може дійсно змінити ситуацію. Також є версія ракети "Нептун" класу "земля – земля", яка вже майже готова", – сказав Аскола. Українські компанії розробляють щонайменше два нових типи балістичних ракет, які можуть посилити руйнування.

"Якщо Україна зможе поєднати безпілотники, балістичні ракети та крилаті ракети в одному місці під час удару, то Росії буде важко збити їх або захистити ці місця. Сподіваємося, що Україна зможе розробити якомога більше систем, а потім масштабувати найкращі з них і досягти певних результатів", – наголосив Аскола.

Як удари по НПЗ впливають у довгостроковій перспективі?

Метою Києва має бути постійне обмеження російського нафтопереробного сектору, що матиме негативний вплив на державні доходи та ціни на бензин. Кремль підтримує високий рівень набору військовослужбовців – до 30 000 нових бійців на місяць – зі щедрими надбавками до 400 000 рублів. Це стільки ж, скільки багато росіян заробляють за чотири місяці.

"Досі значна частина населення отримувала вигоду від війни, бо якщо хтось із вашої родини йде воювати, ви заробляєте набагато більше грошей", – зазначив Аскола. Але ці бонуси виснажують державні фінанси, які також зазнають навантаження через рейди нафтопереробних заводів в Україні. Деякі області вже скорочують витрати.

Сукупний ефект скорочення бонусів та зростання цін на газ може налаштувати більше росіян проти війни. "Знову ж таки, це те, що нічого не змінить у короткостроковій перспективі", – сказав Аскола. Президент Росії Володимир Путін не втратить владу завтра, тому що людям раптом не сподобається війна. Але в довгостроковій перспективі вона все одно матиме вплив.