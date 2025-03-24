До Росії через Індію: Україна зірвала схему постачання підсанкційного військового обладнання
- Індійська компанія допомагала Росії отримувати підсанкційне військове обладнання з Франції, обходячи санкції.
- Українські хакери викрили схему, зірвали постачання та проінформували європейських виробників про недобросовісні дії.
Індійська компанія допомагала Росії обходити санкції та отримувати військове обладнання із Франції. При цьому організатори схеми намагалися запевнити європейського виробника, що нібито саме Індія є кінцевим користувачем.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.
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Як Індія допомагає обходити санкції
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm завдяки даним CYBINT, отриманим від української хакерської групи "256 Кібер Штурмова", провела розслідування. У результаті було викрито схему та зірвано постачання підсанкційного критично важливого обладнання для російського військово-промислового комплексу.
Зазначається, що російська компанія "ЕМТ" замовляла підсанкційне обладнання через індійську компанію "Park Controls & Communications". Оплата проводилася в рупіях через Sberbank India, а індійці запевняли європейських виробників, що є кінцевими користувачами, приховуючи справжнього отримувача товарів – Росію.
При цьому індійці відправляли росіянам не тільки підсанкційне обладнання та програмні ключі до нього, але й дублювали всі свої листування з європейськими виробниками,
– розповіли в InformNapalm.
На щастя, завдяки розслідуванню InformNapalm вдалося провести спецоперацію та проінформувати європейських виробників про недобросовісні дії індійської компанії, а також зірвати будь-яке подальше використання росіянами європейського обладнання на мільйони євро.
До того ж результатом стало блокування подальшого постачання через канал, який росіяни вважали "дуже пріоритетним, зручним та надійним".