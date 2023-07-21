Україна змінює правила вивозу молочних продуктів за кордон: чи є нові умови доцільними

З 1 серпня Мінагрополітики запроваджує в Україні нові тимчасові правила перетину кордону швидкопсувними продуктами та продуктами зі спеціальними умовами зберігання. До переліку таких внесли молоко строком зберігання до 15 діб.

Про це повідомив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський. Він наголосив, що таке рішення не є аргументованим. Розповідаємо чому.

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Що зміниться з 1 серпня

Як розповідає Чагаровський, згідно з оновленими правилами кожне третє авто в черзі на перетин кордону на експорт має везти швидкопсувні продукти або продукти зі спеціальними умовами зберігання. До переліку швидкопсувних Мінагрополітики віднесло лише молоко строком зберігання до 15 діб.

До списку продуктів зі спецумовами зберігання потрапили:

сири,

масло,

молочні пасти.

Сметана, йогурти, ряжанки та інші продукти не матимуть пільгового режиму перетину кордону, уточнюють в СМПУ. Це не задовольняє експортерів молочної продукції.

Як на мене – це вольове, а не аргументоване рішення. Воно покликане зняти хвилю негативу з боку виробників, а не розширити можливості експорту,

– коментує Вадим Чагаровський.

На його думку, навряд чи влаштує таке рішення і виробників молока.

Чи доцільно взагалі вносити молоко до переліку швидкопсувних продуктів, якщо воно має строк зберігання 9 діб, а в найближчу до нас Молдову, де нема таких черг на кордоні, потрапляє на 3 – 4-й день, коли строк зберігання уже критичний? Адже, знаючи вимоги торговельних мереж – товар на полиці повинен мати запас зберігання не менш як 75% від строку реалізації, – у мене великий сумнів щодо молока,

– каже голова СМПУ.

Втім, пан Чагаровський вважає, що з тимчасовими правилами потрібно погодитись і подивитись на ефект, оскільки вони діятимуть до кінця року. Відсутність будь-яких правил перетину кордону такими продуктами наразі провокує черги з виробників і ризики зриву контрактів.

З 2024 року мають запрацювати нові правила перетину кордону для швидкопсувних продуктів, які очікувано розроблять Мінагрополітики та Мінінфраструктури. Ці правила мають відповідати угоді про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів, до якої Україна приєдналася ще 2007 року.