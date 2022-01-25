Україна знизилася на один пункт в індексі сприйняття корупції

Україна набрала 32 бали у Corruption Perceptions Index. Це навіть менше, ніж у Білорусі, яка отримала 41 бал.

Україну випереджають африканські країни

Так, Україна посіла 122 місце у рейтингу країн. Загалом у ньому є 180 держав.

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Водночас, за даними видання "НВ Бізнес", Україна опустилася одразу на 5 пунктів, бо минулого року вона була на 117 позиції.

Стільки балів, як і наша держава, отримала африканська держава Есватіні. Водночас на 1 бал Україну випереджають Єгипет, Замбія, Непал, Філіппіни та Алжир.

Найкраща ситуація у Данії, Новій Зеландії та Франції. Саме ці країни й очолили рейтинг.

Яка ситуація у сусідніх країнах

Індекс сприйняття корупції оцінює ситуацію лише у державній сфері. Індекс вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень корупції. Вищий результат однієї країни у порівнянні з іншою не означає, що в першій менше корупції, ніж у другій. Це лиш означає, що перша сприймається як менш корумпована.

Серед сусідніх держав менше від України отримала лише Росія – 29 балів. Найбільше нас випереджає Польща із 56 балами. В усіх інших країн балів також більше:

Словаччина – 52 бали і 56 місце;

Румунія – 45 балів і 66 місце;

Угорщина – 43 бали і 73 місце;

Молдова – 36 балів і 105 місце.



Скільки балів отримали сусідні держави

Чому Україна втратила позицію у рейтингу

Рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року про скасування кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях чиновників;

від 27 жовтня 2020 року про скасування кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях чиновників; зміни до антимонопольного законодавства , які могли нашкодити бізнесу захищати свої права під час оскарження публічних закупівель;

, які могли нашкодити бізнесу захищати свої права під час оскарження публічних закупівель; загострення втручання у роботу Вищого антикорупційного суду. Мовиться про провадження у КСУ щодо конституційності ВАКС як спеціалізованого суду;

як спеціалізованого суду; загальне зростання тиску на антикорупційну екосистему, зокрема через тривалу відсутність постійних керівників в інституціях. Мовиться про затягування конкурсу з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

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