Україна звернулася до МАГАТЕ та НАТО з проханням закрити небо над нашою країною

Через підступні дії російських окупантів світ опинився перед новою ядерною катастрофою. Про це заговорили на тлі знеструмлення Чорнобильської АЕС.

Аби запобігти глобальній радіаційній катастрофі, Україна наполегливо просить МАГАТЕ та НАТО закрити небо над Україною.

Важливо Найкраще, що може зараз зробити Росія – вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС, – Кулеба

Відповідне звернення підписали:

голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко,

голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус,

виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

У той час як Збройні Сили України роблять усе можливе для захисту критичної інфраструктури України на землі, небо України залишається вразливим. Постійні повітряні та артилерійські обстріли окупанта створюють пряму загрозу ядерним об'єктам і установкам в Україні. Це загрожує безпеці та добробуту не лише Європи, а й усього світу,

– мовиться у зверненні.

Чим небезпечне знеструмлення ЧАЕС

9 березня 2022 року відбулося аварійне знеструмлення Чорнобильської АЕС. Усі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" були знеструмлені та підключені до аварійних дизель-генераторів. Запасу дизельного палива у них вистачить лише на 48 годин.

Якщо вчасно не відновити живлення, буде втрачений контроль над ядерною та радіаційною безпекою на об'єктах підприємства. Світ опиниться перед новою ядерною катастрофою.

Міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити збройну агресію проти України та утриматися від нападів на ядерні об'єкти. Адже це може обернутися глобальною радіаційною катастрофою.

МАГАТЕ більше не має зв'язку із системами моніторингу на ЧАЕС: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!