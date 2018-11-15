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      Україна арештувала 15 іноземних суден, які заходили в порти окупованого Криму

      250 Читать новость на русском
      Порти окупованого Криму
      Порти окупованого Криму / rbc.ua

      Україна заарештувала або запровадила інші обмеження на 15 іноземних суден, що заходили в закриті порти анексованого Криму.

      Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на слова помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна.

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      За його словами Україна вживає такі заходи, коли судна заходять в українські порти.

      Вже на 15 суден накладено арешт або інші обмеження. Це все судна, що порушили законодавство України, відвідуючи порти Криму, – сказав Слободян.

      Помічник голови розповів, що на сьогодні в порти анексованого Криму зайшли понад 940 іноземних суден, однак значна частина з них є російськими, що обслуговують закриті порти.

      "Іноземних суден, що заходять в порти Криму, не так багато, тому що діють санкції. Судновласники, які хвилюються за свою репутацію, не поспішають приймати запрошення від місцевої окупаційної влади", – додав він.

      До слова, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Теги: Новини політики Новини України Водний транспорт Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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