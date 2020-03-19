Україна домовляється з МВФ про дві програми

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом за двома програми підтримки. Зараз активізовані перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування.

"Також з МВФ консультуємось щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнами з низьким рівнем доходів та економік, які розвиваються та найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу", – сказав глава НБУ Яків Смолій на зустрічі з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє пресслужба Нацбанку.

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За словами Смолія, результати переговорів будуть найближчими тижнями.

Напередодні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін веде перемовини з представниками МВФ про виділення Україні допомоги для боротьби з коронавірусом. Зворотній зв'язок з організацією є, в уряді сподіваються на позитивний результат уже незабаром.

Що відомо про майбутню програму МВФ для України

МВФ розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ. Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.

МВФ чекає від України:

ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам;

завершення розпочатих реформ;

врегулювання тарифів.

Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми.