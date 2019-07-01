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      Україна може у п’ять разів збільшити використання шлаків у будівництві доріг

      175 Читать новость на русском
      Андрій Глущенко
      Андрій Глущенко / gmk.center

      Якщо ремонтувати до 3 тис. км доріг на рік, споживання шлаків зросте до 5 млн тонн.

      Україна може збільшити використання шлаків у дорожньому будівництві мінімум у п’ять разів. Такий висновок зробив аналітик GMK Center Андрій Глущенко в своєму дослідженні для круглого столу "Техногенні відходи. Як збільшити використання промислових шлаків в Україні".

      В Україні близько 430 тис. км доріг. Якщо щорічно ремонтувати хоча б 3 тис. км (близько 0,6% їхньої кількості), то споживання шлаків збільшиться мінімум до 5 млн т – це в п’ять разів більше, ніж на сьогодні.

      "Нам час зрозуміти, що перехід на використання шлаків замість щебеню і піску з кар’єрів – це питання державної екологічної політики. З іншого боку, важливо, щоб дорожні роботи фінансувалися", – додав Глущенко.

      Як гарний приклад застосування шлаків для прокладання доріг аналітик GMK Center навів нещодавнє будівництво ділянки вулиці в австралійському Сіднеї.

      Частина дорожнього полотна австралійці зробили з геополімерного бетону. Бетон виготовлений із суміші доменного шлаку і золи від ТЕС. Поки що ділянка дороги є тестовою, і стан полотна контролюватимуть датчики. Якщо досвід виявиться успішним, його застосування розширюватимуть.

      Sydney geopolymer – інший приклад теж родом з Австралії – це кільцева дорожня розв’язка Oak Flats Interchange в Новому Південному Уельсі. На її будівництво пішло близько 50 тис. т шлаків. Проект реалізувала австралійська компанія ASMS, яка вже утилізує до 1,2 млн т шлакоматеріалів на рік.

      Потенціал України

      Україна використовує приблизно вдвічі менше шлаків, ніж інші країни світу.

      У 2018 році країна утилізувала менше половини шлаків від металургійного виробництва – 48% доменних шлаків і 37% сталеплавильних шлаків, навів дані Андрій Глущенко.

      Українські підприємства країни відправили на утилізацію лише 4,9 млн т шлаків, або 45,5%. При цьому 2,1 млн т пішло на виробництво цементу, ще 1 млн т – на дорожнє будівництво.

      З іншого боку, наша країна може наростити використання шлаків ще за двома напрямами: збільшити їх частку у виробництві цементу і за рахунок експорту, вважає аналітик GMK Center.

      Сьогодні українські цементні заводи додають близько 24% шлаків до своєї продукції. Водночас у світі частка шлаку в складі цементних сумішей, в тому числі шлакопортландцементу, становить від 35 до 95%. Крім того, є потенціал для збільшення завантаження українських цементних заводів.

      "Зросте завантаження – зросте й використання шлаків", – наголосив Андрій Глущенко.

      Світовий досвід підтверджує ефективність використання шлаків у будівництві. Наприклад, у Великій Британії міст Королеви Єлизавети II побудований з використанням 40 тис. куб м доменного шлаку.

      На будівництво будівлі та злітно-посадкової смуги аеропорту Toowoomba Wellcamp Airport в Австралії пішло 100 тис. т геополімерного бетону. Ця технологія дала змогу скоротити викиди СО2 на 6,6 тис. т.

      Австралійці пишаються і першим будинком, зведеним виключно з екологічних матеріалів. У процесі спорудження будівлі Інституту глобальних змін у штаті Квінсленд серед іншого були використані балки з 330 куб. м геополімерного бетону.

      Експорт шлаків

      У 2017 році Україна посіла 12-те місце в світі з виробництва сталі та лише 29-те з експорту шлаків, стверджує Андрій Глущенко.

      На його думку, вся справа в дорогій логістиці. Витрати на транспортування шлаків можуть доходити до 90% кінцевої ціни.

      "Експортна ціна шлаку з України – $3,5/т. Тому нам цікаві ринки з високими цінами. Має сенс розглядати ринки з ціною не менше $35/т", – вважає аналітик GMK Center.

      Такі гроші за шлаки платять на півночі Європи (Велика Британія, Швеція), Близькому Сході (Кувейт), у Північній і Західній Африці (Алжир, Гана, Кот д’Івуар). Ємність ринків з ціною $35 і вище – до 1,4 млн т на рік.

      "Загалом використання шлаків – це сучасна тенденція економіки замкнутого циклу і шлях до більш екологічного майбутнього", – підсумував аналітик GMK Center.

      Автор Крістіна Левчук

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      Теги: Новини України Дороги Фінанси
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