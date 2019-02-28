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      Україна підписала протокол з Росією про риболовлю в Азовському морі

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      Україна підписала протокол з Росією про риболовлю в Азовському морі
      Україна підписала протокол з Росією про риболовлю в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Держрибагентство направило Росії протокол про вилов риби українськими рибалками в Азовському морі.

      У Держрибагентстві заявляли, що українські рибалки у 2019 році не зможуть здійснювати діяльність в Азовському морі без протоколу українсько-російської комісії. Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов сказав, що протокол таки направили на підпис російській стороні.

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      Що відомо про Українсько-Російську Комісію? У жовтні 2018 року Держрибагентство провело XXX сесію Українсько-Російської Комісії з питань рибальства в Азовському морі. Ця комісія є спільним органом, створеним з метою координації діяльності сторін зі збереження, відтворення і оптимального використання водних живих біоресурсів та управління ними. Засідання комісії провело 5 міжвідомчих нарад, під час яких вирішили "висловили позицію щодо необхідності в рамках чинної нормативно-правової бази вступу в переговорний процес".

      Однак, тоді робота Комісії не була завершена, унаслідок чого протокол XXX сесії Комісії не підписали.

      Як пояснюють у Держрибагентстві, через непідписання протоколу у комісії відсутні правові підстави для встановлення лімітів вилову риби на 2019 рік та нормативного підґрунтя для здійснення українськими рибалками промислу в басейні Азовського моря.

      Відтак, за відсутності протоколу Комісії, українські рибалки не можуть законно ловити водні біоресурси в цій водоймі,
      – наголошують у відомстві.

      Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов сказав, що після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади, було вирішено направити протокол на підпис російській стороні для того, щоб українські рибалки змогли й надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі у рамках правового поля.

      У 2018 році Україна в Азовському морі виловила 21,3 тисяч тонн водних біоресурсів. Промисел в Азовському морі здійснювали 90 українських суб'єктів господарювання, які залучали до рибальської діяльності понад 3 670 людей та експлуатували на промислі 811 плавзасобів. Орієнтовно така ж чисельність працівників минулого року здійснювала переробку водних біоресурсів, вилучених в Азовському морі.

      Які переваги надає протокол для України? Одна з таких – розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тисяч тонн для України та 6 тисяч тонн для Росії. Крім того, протоколом обговорено питання передачі затриманих рибалок тій стороні, до громадянства якої вони належать.

      Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок у ході здійснення ними господарської діяльності. Протокол підписано дипломатичними каналами,
      – додав Бєлов.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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