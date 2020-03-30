Україна проти коронавірусу і зомбі, або Вічний вірусолог Аваков

Пандемія COVID-19 актуалізувала постапокаліптичні твори всіх авторів: від "Червоної чуми" Джека Лондона до "Протистояння" Стівена Кінга. Однак українському читачеві буде особливо цікава "Світова війна Z" американця Макса Брукса.

Псевдодокументальный роман, опубликованный в 2006-м, повествует о неизлечимом вирусе, пришедшем из Китая и превращающем людей в зомби. Каждая страна борется с нашествием живых мертвецов по-своему. Израиль первым распознает угрозу и закрывается от остального мира. Европейцы держат оборону, попрятавшись в старинных замках. Иран с Пакистаном успевают обменяться ядерными ударами. Но примечательнее всего то, что в этом причудливом калейдоскопе нашлось место и для Украины.

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Киевский мост Патона. Тысячи беженцев, в том числе уже инфицированных, пытаются переправиться через Днепр, чтобы попасть в тыл. Драматические события описаны со слов участника – ветерана ВСУ Кондратюка:

"Никто из нас не был к этому готов, не обучен, не экипирован… Где обещанное снаряжение для сдерживания толпы, где щиты, бронежилеты, где водяные пушки? Нам приказали "обработать" всех эвакуируемых. Понимаете "обработать", проследить, чтобы не было зараженных. Но где же долбанные собаки-нюхачи? Как определить зараженных без собак? Что делать, визуально осматривать каждого беженца?"

Конечно, у горстки военных ничего не выходит. На мосту воцаряется хаос. И тогда украинское командование решает применить против толпы химическое оружие из старых советских запасов. Все здоровые беженцы погибают, но все инфицированные вскоре оживают, и задраившиеся в танках военные расправляются с выявленными зомби. "Как эффективно отделить зараженных? Как не дать эвакуируемым распространить инфекцию в тыл? Вот один из способов".

Когда книга Брукса вышла в свет, написанное им выглядело дико – даже учитывая изначальную фантастичность сюжета. В мирные и ультралиберальные времена Ющенко роман казался безумным поклепом на Украину и украинцев. Но с тех пор наша страна успела повоевать и заматереть. И с приходом пандемии выяснилось, что фантазии мистера Брукса были не такими уж безумными.

Дело даже не в том, что американец предсказал наши проблемы с выявлением зараженных. Важнее то, что автор "Мировой войны Z" угадал главную тенденцию последних дней: Украина пытается компенсировать свою слабость жесткостью. Компенсировать беспомощность радикальностью предпринимаемых мер. Неготовность к кризисной ситуации – готовностью рубить сплеча.

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Нам катастрофически не хватает качественных тестов, защитных средств, оборудования для больниц и денег для пострадавшего населения. Зато Украина может сходу ввести всеобщий карантин, не раздумывая об экономических последствиях. Принудить тысячи человек к пешему переходу границы. Закрыть метро и парализовать прочий общественный транспорт, на что решились лишь немногие страны. И в любой момент закрутить гайки еще туже.

Мы заменяем все недостающее демонстративной суровостью. Наши противоэпидемические надежды связаны не столько с медиками, сколько с полицией и Нацгвардией. Наш главный вирусолог – не уходящий министр Емец, а вечный министр Аваков. Наше государство готово противостоять инфекции, не щадя ни больных, ни здоровых: почти по Максу Бруксу.

Что ж, по крайней мере, украинская битва с коронавирусом обходится без химического оружия массового поражения. Спасибо и на том!