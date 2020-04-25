Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19, – керівниця Червоного Хреста в Україні

З початку пандемії коронавірусу більшість країн оголосили карантин. Україна теж пішла на такий крок. Зважаючи, що спалах хвороби ще не пішов на спад, його продовжили

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста відзначили дії в Україні щодо карантину. Про це голова МКЧХ в Україні Флоранс Жиллетт розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19 та почала працювати над мобілізацією місцевих, національних та міжнародних зусиль для подолання загрози. Влада намагається застосовувати комплексний підхід до цього питання, враховуючи соціальні та економічні наслідки, що супроводжують питання охорони здоров'я. Як усі в усьому світі, ми вчимося управляти небаченою кризою", – розповіла Флоранс Жиллетт.

Окрім української влади, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста віддали належне і громадянському суспільству та приватному сектору, як і "елементами, які повинні сприяти пом'якшенню загрози".

При цьому для МКЧХ важливим було, щоб в Україні продовжувалися гуманітарні програми, в тому числі допомозі населенню Донбасу, яке постраждало через війну з Росією.

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