Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19, – керівниця Червоного Хреста в Україні
З початку пандемії коронавірусу більшість країн оголосили карантин. Україна теж пішла на такий крок. Зважаючи, що спалах хвороби ще не пішов на спад, його продовжили
У Міжнародному комітеті Червоного Хреста відзначили дії в Україні щодо карантину. Про це голова МКЧХ в Україні Флоранс Жиллетт розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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"Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19 та почала працювати над мобілізацією місцевих, національних та міжнародних зусиль для подолання загрози. Влада намагається застосовувати комплексний підхід до цього питання, враховуючи соціальні та економічні наслідки, що супроводжують питання охорони здоров'я. Як усі в усьому світі, ми вчимося управляти небаченою кризою", – розповіла Флоранс Жиллетт.
Окрім української влади, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста віддали належне і громадянському суспільству та приватному сектору, як і "елементами, які повинні сприяти пом'якшенню загрози".
При цьому для МКЧХ важливим було, щоб в Україні продовжувалися гуманітарні програми, в тому числі допомозі населенню Донбасу, яке постраждало через війну з Росією.
Як в Україні запроваджувався карантин: коротко
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня, а тоді – до 11 травня.
- Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
- З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
- Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
- Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
- Уряд назвав 5 етапів, за яким Україна виходитиме з карантину. Перший з яких може розпочатися вже 11 травня. Однак це можливо лише за умови сприятливої епідемічної ситуації в Україні.