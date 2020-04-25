Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, – руководитель Красного Креста в Украине

С начала пандемии коронавируса большинство стран объявили карантин. Украина тоже пошла на такой шаг. Учитывая, что вспышка болезни еще не пошла на спад, его продолжили.

В Международном комитете Красного Креста отметили действия в Украине по карантину. Об этом глава МККК в Украине Флоранс Жиллетт рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом", – рассказала Флоранс Жиллетт.

Кроме украинской власти, в Международном комитете Красного Креста воздали должное и гражданскому обществу и частному сектору, как тем "элементам, которые должны способствовать смягчению угрозы".

При этом для МККК важным было, чтобы в Украине продолжались гуманитарные программы, в том числе помощи населению Донбасса, пострадавшему из-за войны с Россией.

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