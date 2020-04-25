Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, – руководитель Красного Креста в Украине
С начала пандемии коронавируса большинство стран объявили карантин. Украина тоже пошла на такой шаг. Учитывая, что вспышка болезни еще не пошла на спад, его продолжили.
В Международном комитете Красного Креста отметили действия в Украине по карантину. Об этом глава МККК в Украине Флоранс Жиллетт рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".
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"Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом", – рассказала Флоранс Жиллетт.
Кроме украинской власти, в Международном комитете Красного Креста воздали должное и гражданскому обществу и частному сектору, как тем "элементам, которые должны способствовать смягчению угрозы".
При этом для МККК важным было, чтобы в Украине продолжались гуманитарные программы, в том числе помощи населению Донбасса, пострадавшему из-за войны с Россией.
Как в Украине вводился карантин: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля, а тогда – до 11 мая.
- Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
- С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
- 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса согласно ситуационным отчетам ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.
- Правительство назвало 5 этапов, по которым Украина будет выходить из карантина. Первый из которых может начаться уже 11 мая. Однако это возможно лишь при условии благоприятной эпидемической ситуации в Украине.