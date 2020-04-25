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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, – руководитель Красного Креста в Украине

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      Транспортировка медицинского груза и изделий для противодействия COVID-19 через КПВВ "Станица Луганская" сотрудниками МККК
      Транспортировка медицинского груза и изделий для противодействия COVID-19 через КПВВ "Станица Луганская" сотрудниками МККК / МККК

      С начала пандемии коронавируса большинство стран объявили карантин. Украина тоже пошла на такой шаг. Учитывая, что вспышка болезни еще не пошла на спад, его продолжили.

      В Международном комитете Красного Креста отметили действия в Украине по карантину. Об этом глава МККК в Украине Флоранс Жиллетт рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

      Стоящее Когда пандемия отступит: как изменится мир после карантина

      "Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом", – рассказала Флоранс Жиллетт.

      Кроме украинской власти, в Международном комитете Красного Креста воздали должное и гражданскому обществу и частному сектору, как тем "элементам, которые должны способствовать смягчению угрозы".

      При этом для МККК важным было, чтобы в Украине продолжались гуманитарные программы, в том числе помощи населению Донбасса, пострадавшему из-за войны с Россией.

      Как в Украине вводился карантин: коротко

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля, а тогда – до 11 мая.
      • Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
      • С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
      • 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса согласно ситуационным отчетам ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.
      • Правительство назвало 5 этапов, по которым Украина будет выходить из карантина. Первый из которых может начаться уже 11 мая. Однако это возможно лишь при условии благоприятной эпидемической ситуации в Украине.​
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Здоровье
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