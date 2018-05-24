Україна ввела санкції проти "Московської біржі" – найбільшої у Росії

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти найбільшої біржі Росії, приватного акціонерного товариства "Московська біржа ММВБ-РТС". Зокрема, заблоковано всі активи біржі, виведення капіталу з України та обмежено надання телекомунікаційних послуг.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Адміністрації Президента України.

Згідно з рішенням РНБО, "Московській біржі" заборонено проводити торговельні операції на території України, а національним регуляторам заборонено видавати дозволи та ліцензії на ввезення до країни валютних та інших активів.

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Зазначимо, що заборона діятиме щонайменше 3 роки.

Додамо, що раніше "Московська біржа" володіла великими частками у найбільших українських біржах. Крім цього, програмним забезпеченням цієї російської біржі, яке також потрапило під заборону, користувались найбільші українські торговельні майданчики.

До слова, до списку санкцій РНБО потрапили також медіаструктура "РИА Новости-Україна" та компанія ТОВ "Інтерселект", через яку здійснювалася господарська діяльність видання в Києві; український олігарх Сергій Курченко, який перебуває у міжнародному розшуку; окремі російські олігархи та військові ПВК "Вагнера".

Що таке "Московська біржа"? Одна з найбільших бірж у Східній Європі. Загальна вартість операцій, що проводяться на ній щороку, перевищує 635 мільярдів доларів. Біржу досить часто використовують українські підприємства та трейдери через її високу ліквідність, тобто, великі шанси залучити необхідну суму грошей за короткий час або отримати прибутки від торгівлі цінними паперами.