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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      З якими країнами Україна припиняє авіасполучення і які пункти пропуску закриють

      -
      Україна припиняє авіасполучення з Італією / Пресслужба Кабміну

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив рішення зупинити авіасполучення з Італією. Там наразі зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус в Європі.

      Авіакомпанії вже почали виконувати рішення уряду. Якщо епідемія поширюватиметься далі, то авіасполучення з тими країнами також зупинять, наголосив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання уряду.

      Зверніть увагу По всій Україні ввели карантин через коронавірус

      Шмигаль зазначив, що з 219 пунктів пропуску з 12 березня працюватимуть 49. Всі решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту.

      Ми вже посилили заходи безпеки. Проводиться температурний скринінг. Заходи на кордонах вживаються. Зовнішній периметр та аеропорти сьогодні під особливим режимом роботи,
      – пояснив Шмигаль.

      Він додав, що закрити всі КПВВ Україна не може, але посилити заходи безпеки цілком реально.

      Зауважимо, що раніше пряме сполучення з Італією зупинили такі авіакомпанії:

      • український лоукостер SkyUp з 5 березня тимчасово зупинив польоти до Турина – місто розташоване в зоні зростання випадків зараження коронавірусом.
      • Ще одна українська авіакомпанія, яка здійснює рейси в Італію – "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) – зменшить кількість рейсів до 16 країн.
      • Ірландська лоукост-компанія Ryanair також заявила про тимчасове зупинення всіх рейсів до та з Італії до 8 квітня.
      • Wizz Air скасовує всі рейси до Італії з 10 березня до 3 квітня.

      Також Денис Шмигаль повідомив, що у майбутньому можуть обмежити пересування всередині України. Водночас він сподівається, що до таких кроків вдаватися не доведеться.

      Що треба знати про коронавірус в Україні

      • Станом на 11 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка, який повернувся з Італії.
      • 11 березня уряд вирішив запровадити карантинні епідеміологічні заходи, які триватимуть три тижні. В Україні заборонені масові розважальні, культурні, спортивні заходи.
      • В аеропорту "Бориспіль" у жінки виявили симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом Covid-19. Її відвезли до Київської інфекційної лікарні.

      Міфи про коронавірус
      Міфи та правди про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Здоров'я Транспорт Епідемія МАУ Wizz Air Ryanair SkyUp Денис Шмигаль авіація
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