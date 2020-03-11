З якими країнами Україна припиняє авіасполучення і які пункти пропуску закриють

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив рішення зупинити авіасполучення з Італією. Там наразі зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус в Європі.

Авіакомпанії вже почали виконувати рішення уряду. Якщо епідемія поширюватиметься далі, то авіасполучення з тими країнами також зупинять, наголосив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання уряду.

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Шмигаль зазначив, що з 219 пунктів пропуску з 12 березня працюватимуть 49. Всі решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту.

Ми вже посилили заходи безпеки. Проводиться температурний скринінг. Заходи на кордонах вживаються. Зовнішній периметр та аеропорти сьогодні під особливим режимом роботи,

– пояснив Шмигаль.

Він додав, що закрити всі КПВВ Україна не може, але посилити заходи безпеки цілком реально.

Зауважимо, що раніше пряме сполучення з Італією зупинили такі авіакомпанії:

український лоукостер SkyUp з 5 березня тимчасово зупинив польоти до Турина – місто розташоване в зоні зростання випадків зараження коронавірусом.

з 5 березня тимчасово зупинив польоти до Турина – місто розташоване в зоні зростання випадків зараження коронавірусом. Ще одна українська авіакомпанія, яка здійснює рейси в Італію – "Міжнародні авіалінії України" ( МАУ ) – зменшить кількість рейсів до 16 країн.

) – зменшить кількість рейсів до 16 країн. Ірландська лоукост-компанія Ryanair також заявила про тимчасове зупинення всіх рейсів до та з Італії до 8 квітня.

також заявила про тимчасове зупинення всіх рейсів до та з Італії до 8 квітня. Wizz Air скасовує всі рейси до Італії з 10 березня до 3 квітня.

Також Денис Шмигаль повідомив, що у майбутньому можуть обмежити пересування всередині України. Водночас він сподівається, що до таких кроків вдаватися не доведеться.

Що треба знати про коронавірус в Україні

Станом на 11 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка, який повернувся з Італії.

коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка, який повернувся з Італії. 11 березня уряд вирішив запровадити карантинні епідеміологічні заходи , які триватимуть три тижні. В Україні заборонені масові розважальні, культурні, спортивні заходи.

, які триватимуть три тижні. В Україні заборонені масові розважальні, культурні, спортивні заходи. В аеропорту "Бориспіль" у жінки виявили симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом Covid-19. Її відвезли до Київської інфекційної лікарні.



Міфи та правди про коронавірус / Інфографіка 24 каналу