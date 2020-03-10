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      Україна завершила зимовий сезон з рекордними запасами газу у сховищах

      - Читать новость на русском
      Рекордні запаси газу у сховищах / glavcom.ua

      У підземних сховищах України станом на початок березня обсяги газу становили майже 16 мільярдів кубометрів. А це в 1,5 – 2 рази більше, ніж зазвичай станом на цю дату.

      Про рекордні запаси газу свідчать дані оператора газових сховищ України компанії "Укртрансгаз".

      Зверніть увагу Обвал фондових ринків і падіння цін на нафту: що відомо про причини і ймовірні наслідки кризи

      Станом на 8 березня у сховищах є 15,8 мільярда кубометрів. У порівнянні, наприклад, з березнем 2015 року обсяги газу у сховищах вдвічі більші. Тоді вони становили 7,9 мільярда кубометрів.

      Протягом опалювального сезону, тобто від жовтня 2019 року, українці використали 5,97 мільярда кубометрів газу зі сховищ. А це менше, ніж третина всього газу, закачаного туди на зиму.

      Чому так багато газу залишилося у сховищах

      • через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення;
      • напередодні 2020 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу. Адже тоді існував високий ризик того, що Росія припинить транзит газу в Європу. Через це Україні було б складніше імпортувати газ.

      Що відомо про запаси газу у сховищах

      • у підземних сховищах України станом на 25 січня було 17,24 мільярда кубометрів газу. Тоді запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 мільярда кубометрів від початку сезону; 
      • наприкінці жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Його почали використовувати на час опалювального сезону;
      • раніше ексміністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що Україна вийде з опалювального сезону з надлишком запасів газу у підземних сховищах.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Опалювальний сезон Газ
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