Україна завершила зимовий сезон з рекордними запасами газу у сховищах
У підземних сховищах України станом на початок березня обсяги газу становили майже 16 мільярдів кубометрів. А це в 1,5 – 2 рази більше, ніж зазвичай станом на цю дату.
Про рекордні запаси газу свідчать дані оператора газових сховищ України компанії "Укртрансгаз".
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Станом на 8 березня у сховищах є 15,8 мільярда кубометрів. У порівнянні, наприклад, з березнем 2015 року обсяги газу у сховищах вдвічі більші. Тоді вони становили 7,9 мільярда кубометрів.
Протягом опалювального сезону, тобто від жовтня 2019 року, українці використали 5,97 мільярда кубометрів газу зі сховищ. А це менше, ніж третина всього газу, закачаного туди на зиму.
Чому так багато газу залишилося у сховищах
- через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення;
- напередодні 2020 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу. Адже тоді існував високий ризик того, що Росія припинить транзит газу в Європу. Через це Україні було б складніше імпортувати газ.
Що відомо про запаси газу у сховищах
- у підземних сховищах України станом на 25 січня було 17,24 мільярда кубометрів газу. Тоді запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 мільярда кубометрів від початку сезону;
- наприкінці жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Його почали використовувати на час опалювального сезону;
- раніше ексміністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що Україна вийде з опалювального сезону з надлишком запасів газу у підземних сховищах.
Які ціни на газ в Україні
- оптова ціна на газ для населення у лютому 2020 року становила 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів. А це найнижча вартість, починаючи з квітня 2016 року. Крім того, це на 15% менше, ніж було у січні 2020 року;
- у "Нафтогазі" анонсували зниження цін на газ для промисловості. З 1 березня для цієї категорії споживачів газ став дешевшим майже на 15%. Мінімальна ціна становить 3 тисячі 981 гривню за тисячу кубометрів, максимальна – 4 тисячі 606 гривень.