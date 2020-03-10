Україна завершила зимовий сезон з рекордними запасами газу у сховищах

У підземних сховищах України станом на початок березня обсяги газу становили майже 16 мільярдів кубометрів. А це в 1,5 – 2 рази більше, ніж зазвичай станом на цю дату.

Про рекордні запаси газу свідчать дані оператора газових сховищ України компанії "Укртрансгаз".

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Станом на 8 березня у сховищах є 15,8 мільярда кубометрів. У порівнянні, наприклад, з березнем 2015 року обсяги газу у сховищах вдвічі більші. Тоді вони становили 7,9 мільярда кубометрів.

Протягом опалювального сезону, тобто від жовтня 2019 року, українці використали 5,97 мільярда кубометрів газу зі сховищ. А це менше, ніж третина всього газу, закачаного туди на зиму.

Чому так багато газу залишилося у сховищах

через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення;

напередодні 2020 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу. Адже тоді існував високий ризик того, що Росія припинить транзит газу в Європу. Через це Україні було б складніше імпортувати газ.

Що відомо про запаси газу у сховищах

у підземних сховищах України станом на 25 січня було 17,24 мільярда кубометрів газу. Тоді запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 мільярда кубометрів від початку сезону;

наприкінці жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Його почали використовувати на час опалювального сезону;

раніше ексміністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що Україна вийде з опалювального сезону з надлишком запасів газу у підземних сховищах.

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