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22:57, 6 липня
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Україна зазнала важкої втрати на Донбасі: загинув молодий боєць зі Львівщини

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На Донбасі загинув український боєць Володимир Лужецький
На Донбасі загинув український боєць Володимир Лужецький / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 10 липня, в Краматорську на Донеччині загинув молодий військовослужбовець Володимир Лужецький, родом з Львівської області.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

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"Володимир Лужецький родом із села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області.  Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого Героя", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що загиблий військовослужбовець був 1995 року народження.

Водночас, як повідомляють користувачі у Facebook, попередня причина смерті захисника – нещасний випадок.


На Донбасі загинув український військовий Володимир Лужецький

 

Теги: Новини України Жертви Новини Львова Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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