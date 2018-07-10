Україна зазнала важкої втрати на Донбасі: загинув молодий боєць зі Львівщини
У вівторок, 10 липня, в Краматорську на Донеччині загинув молодий військовослужбовець Володимир Лужецький, родом з Львівської області.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
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"Володимир Лужецький родом із села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого Героя", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що загиблий військовослужбовець був 1995 року народження.
Водночас, як повідомляють користувачі у Facebook, попередня причина смерті захисника – нещасний випадок.
На Донбасі загинув український військовий Володимир Лужецький
Джерело: 24 Канал
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