22:29
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україна живе під час найбільшої кризи: Буславець оприлюднила колосальні борги за електроенергію

      - Читать новость на русском
      Населення України заборгувало за електроенергію 4,7 мільярда гривень, – Буславець / ExPro Consulting

      З січня 2020 року по кінець квітня населення України накопичило "колосальні" борги перед постачальниками електроенергії. Сьогодні ці борги сягають 4,7 мільярда гривень.

      Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції, передає 24 канал.

      Радимо ознайомитися Тарифи на електроенергію для підприємств 2020: як формується ціна

      Очільниця Міненергетики, зокрема, зазначила, що Україна живе під час найбільшої кризи за всю історію. 

      електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо сьогодні кризу неплатежів", – підкреслила Буславець.

      Вона зауважила, що постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, заборгували 5 мільярдів гривень перед Укренерго. 4,7 мільярда гривень із них виникли через заборгованість населення.

      Укренерго, зі свого боку, заборгувало понад 8 мільярдів гривень державному підприємству "Гарантований покупець". А це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

      За словами Буславець, "Гарантований покупець" загалом має понад 10 мільярдів гривень боргів. Зокрема,

      • перед виробниками відновлюваної енергетики – 6,3 мільярда гривень,
         
      • перед Енергоатомом – 4 мільярди гривень,
      • перед Укргідроенерго – 200 мільйонів гривень.

      Водночас чиновниця наголосила, що доручення Кабміну щодо невідключення за несплату споживачі сприйняли як можливість не платити.

      Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки. Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу та розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява – гірша за пандемію,
      – вважає Буславець.

      Цікаво Україна може зекономити на енергоімпорті 5 – 6 мільярдів доларів, – НБУ

      Онлайн-конференція за участю очільниці Міненерго Ольги Буславець: відео 

      Що передувало цій заяві Буславець

      • З 18 березня в Україні діє низка законів, спрямована на протидію поширенню коронавірусу та підтримку населення й бізнесу в умовах карантину.
      • Зокрема, на період карантину не нараховують штрафи та пеню за несплату житлово-комунальних послуг, заборонено зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонено примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.
      • Кабмін закликає населення сплачувати за комунальні послуги через онлайн-сервіси. Крім того, на початку квітня уряд анонсував можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.
      • 22 квітня Кабмін збільшив з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг одержувачами житлових субсидій та пільг, за наявності якої житлова субсидія не призначається.
      • За даними Мінрегіону, станом на 1 березня 2020 року заборгованість населення за спожиті компослуги (без урахування газу і електроенергії) становила 32,69 мільярда гривень.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Комунальні послуги Гроші Міністерство енергетики та захисту довкілля Енергетика Електроенергія Ольга Буславець Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 19:33 Коронавірус в Росії: кількість нових випадків зараження за останню добу найвища у світі
      Лікування 294722
      сьогодні , 18:33 У 2020 році на Донбасі загинули 47 військових: поіменний список
      Новини України 49996
      сьогодні , 19:53 Пожежа в Житомирській області: усі вогняні осередки локалізовані – карта, фото і відео
      Новини України 16125
      сьогодні , 17:40 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Статті 12194
      сьогодні , 18:05 Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
      Лікування 30542
      сьогодні , 16:00 Обвал цін на нафту: коли чекати бензину по 17-18 гривень в Україні та що прогнозує Нацбанк
      Статті 21865
      сьогодні , 19:52 Пенсіонери почали отримувати обіцяну тисячу гривень
      Новини України 21649
      сьогодні , 19:44 Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
      Новини України 138026
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      сьогодні , 20:26 Коронавірус у Криму: скільки інфікованих та як протидіють COVID-19
      Ярослав Голобородько