Україна живе під час найбільшої кризи: Буславець оприлюднила колосальні борги за електроенергію

З січня 2020 року по кінець квітня населення України накопичило "колосальні" борги перед постачальниками електроенергії. Сьогодні ці борги сягають 4,7 мільярда гривень.

Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції, передає 24 канал.

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Очільниця Міненергетики, зокрема, зазначила, що Україна живе під час найбільшої кризи за всю історію.

"І електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо сьогодні кризу неплатежів", – підкреслила Буславець.

Вона зауважила, що постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, заборгували 5 мільярдів гривень перед Укренерго. 4,7 мільярда гривень із них виникли через заборгованість населення.

Укренерго, зі свого боку, заборгувало понад 8 мільярдів гривень державному підприємству "Гарантований покупець". А це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

За словами Буславець, "Гарантований покупець" загалом має понад 10 мільярдів гривень боргів. Зокрема,

перед виробниками відновлюваної енергетики – 6,3 мільярда гривень ,



, перед Енергоатомом – 4 мільярди гривень,

перед Укргідроенерго – 200 мільйонів гривень.

Водночас чиновниця наголосила, що доручення Кабміну щодо невідключення за несплату споживачі сприйняли як можливість не платити.

Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки. Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу та розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява – гірша за пандемію,

– вважає Буславець.

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Онлайн-конференція за участю очільниці Міненерго Ольги Буславець: відео

Що передувало цій заяві Буславець