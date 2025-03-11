Український військовий у Венеції врятував життя хлопчині, якого поранили ножем

Український військовий поїхав у відпустку до Італії. У Венеції він натрапив на інцидент, коли ножем поранили хлопчину, на надав йому необхідну допомогу.

В українця під рукою опинилася аптечка та турнікети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військового у X.

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Що відомо про героїчний вчинок українського військового у Венеції

Український військовий поїхав в Італію на відпустку. Відвідуючи Венецію, гуляючи вуличками, він випадково опинився неподалік, коли молодого хлопця хтось поранив ножем і той стікав кров'ю.

На щастя, в українця під рукою була аптечка та турнікети, що дозволило йому надати першу допомогу та зупинити кровотечу. Медики прибули на місце лише згодом.

Якби українського військового не було поруч, хлопчина міг так і не отримати екстреної допомоги, не кажучи вже, що аптечки з турнікетами могло поблизу не бути.

Як уточнюють у виданні Corriere del Veneto, в історичному центрі Венеції сталася сутичка між туристами. За даними журналістів, двоє чоловіків почали смикати одне одного. Один із них дістав ножа і почав завдавати ударів супротивнику по руці й нозі.

Поранений чоловік, який до того тримав противника, відпустив його, пройшов кілька метрів і впав.

Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду "швидкої" вже (би стік кров’ю, – 24 Канал),

– зазначив військовий.