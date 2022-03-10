В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори: маршрути
10 березня 2022 , 09:22Читать новость на русском
Мешканці розбомблених російською армію міст та сіл зможуть евакуюватися у безпечне місце. Виїхати люди зможуть на громадському транспорті або власних автомобілях.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона назвала маршрути, за якими організували "зелені коридори", інформує 24 канал.
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Маршрути для евакуації
- З Тростянця у Полтаву. Колона рухатиметься через населені пункти: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця та Лубни.
- З Краснопілля у Полтаву. Маршрут пролягатиме через населені пункти: Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця та Лубни.
- Через ті самі села, що у першому пункті, евакуація здійснюватиметься з Сум у Полтаву. З Сум населення має виїхати на особистому транспорті, а вже з Полтави організують автобус для тих, хто не має автомобілів.
- З Маріуполя у Донецьк через населені пункти Портівське, Мангуш, Нікольське, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи та Оріхів. На цьому маршруті фахівці здійснюватимуть розмінування.
- З Волновахи у Покровськ через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку та Вугледар.
- З Ізюма в Лозову через Малу Комишуваху, Барвінкове та Близнюки.
- З Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля до Києва.
Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук:
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