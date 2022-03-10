В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори: маршрути

Мешканці розбомблених російською армію міст та сіл зможуть евакуюватися у безпечне місце. Виїхати люди зможуть на громадському транспорті або власних автомобілях.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона назвала маршрути, за якими організували "зелені коридори", інформує 24 канал.

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Маршрути для евакуації

З Тростянця у Полтаву . Колона рухатиметься через населені пункти: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця та Лубни.

. Колона рухатиметься через населені пункти: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця та Лубни. З Краснопілля у Полтаву. Маршрут пролягатиме через населені пункти: Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця та Лубни.

Маршрут пролягатиме через населені пункти: Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця та Лубни. Через ті самі села, що у першому пункті, евакуація здійснюватиметься з Сум у Полтаву . З Сум населення має виїхати на особистому транспорті, а вже з Полтави організують автобус для тих, хто не має автомобілів.

. З Сум населення має виїхати на особистому транспорті, а вже з Полтави організують автобус для тих, хто не має автомобілів. З Маріуполя у Донецьк через населені пункти Портівське, Мангуш, Нікольське, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи та Оріхів. На цьому маршруті фахівці здійснюватимуть розмінування.

через населені пункти Портівське, Мангуш, Нікольське, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи та Оріхів. На цьому маршруті фахівці здійснюватимуть розмінування. З Волновахи у Покровськ через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку та Вугледар.

через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку та Вугледар. З Ізюма в Лозову через Малу Комишуваху, Барвінкове та Близнюки.

через Малу Комишуваху, Барвінкове та Близнюки. З Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля до Києва.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук:

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