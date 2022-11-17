Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 18 листопада

Погода в п'ятницю, 18 листопада, знову буде холодною і подекуди навіть морозною. Крім того, в деяких регіонах України випаде мокрий сніг.

Протягом дня в Україні в середньому очікується максимально від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла, пише 24 канал. Вогка погода та низька температура повітря зумовлять ожеледицю.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України випадатиме мокрий сніг.

Вдень мокрий сніг також очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини.

У Києві, як повідомила Наталка Діденко, буде переважно хмарно. За її словами, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря буде в межах +0 та -1 градус.

Також синоптикиня зазначила, що свіжу порцію снігу варто очікувати вже 19 листопада. Натомість на Сході та Півдні буде дощ.

Прогноз погоди у містах України 18 листопада

Ужгород – +1...+6

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -4...-1

Чернівці – -1...+2

Хмельницький – -4...-1

Луцьк – -4...-2

Рівне – -4...-3

Житомир – -4...-1

Вінниця – -3...+0

Одеса – +3...+12

Миколаїв – +1...+6

Херсон – +2...+7

Сімферополь – +7...+12

Кропивницький – -1...+2

Черкаси – 1...+2

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-1

Полтава – -3...+1

Дніпро – -1...+3

Запоріжжя – +1...+4

Донецьк – +1...+9

Луганськ – +2...+10

Харків – -3...+2

Київ – -4..-1



Прогноз погоди на 18 листопада / Фото Укргідрометцентру