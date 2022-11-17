Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 18 листопада
Погода в п'ятницю, 18 листопада, знову буде холодною і подекуди навіть морозною. Крім того, в деяких регіонах України випаде мокрий сніг.
Протягом дня в Україні в середньому очікується максимально від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла, пише 24 канал. Вогка погода та низька температура повітря зумовлять ожеледицю.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України випадатиме мокрий сніг.
Вдень мокрий сніг також очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини.
У Києві, як повідомила Наталка Діденко, буде переважно хмарно. За її словами, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря буде в межах +0 та -1 градус.
Також синоптикиня зазначила, що свіжу порцію снігу варто очікувати вже 19 листопада. Натомість на Сході та Півдні буде дощ.
Прогноз погоди у містах України 18 листопада
Ужгород – +1...+6
Львів – -4...-2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -4...-1
Чернівці – -1...+2
Хмельницький – -4...-1
Луцьк – -4...-2
Рівне – -4...-3
Житомир – -4...-1
Вінниця – -3...+0
Одеса – +3...+12
Миколаїв – +1...+6
Херсон – +2...+7
Сімферополь – +7...+12
Кропивницький – -1...+2
Черкаси – 1...+2
Чернігів – -4...-2
Суми – -4...-1
Полтава – -3...+1
Дніпро – -1...+3
Запоріжжя – +1...+4
Донецьк – +1...+9
Луганськ – +2...+10
Харків – -3...+2
Київ – -4..-1