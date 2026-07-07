ППО – лиш 50% успіху: боєць ЗСУ сказав, що ще критично важливо для України на цьому етапі війни

Дефіцит ракет до комплексів Patriot залишається однією з головних проблем української ППО. Водночас навіть збільшення поставок не стане остаточним розв'язанням питання, адже для послаблення Росії Україна має не лише захищатися, а й нарощувати власні наступальні можливості.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що передача додаткових ракет-перехоплювачів є критично важливою для захисту українських міст.

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Чому самих лише систем ППО вже недостатньо

На думку Олександра Мусієнка, звернення української влади до партнерів із проханням терміново передати ракети до Patriot є цілком виправданим. Він пояснив, що зараз Росія намагається максимально використати дефіцит ракет-перехоплювачів, аби посилити терор українських міст і створити паніку серед населення.

Військовослужбовець ЗСУ про тактику України у війні: відео

Саме тому Україні необхідно отримати додаткові боєприпаси вже зараз, а не чекати, поки світове виробництво зможе наростити їхні обсяги. Запропонований механізм, за яким союзники передають ракети зі своїх запасів, а Україна компенсує їх пізніше, є конструктивним рішенням.

Нам треба захиститися зараз, бо зараз такий момент, коли Росія намагається нас зламати. Саміт НАТО покаже, наскільки партнери будуть готові передати практично останні свої запаси,

– сказав Мусієнко.

Він звернув увагу, що останні удари по російських засобах ППО, зокрема по пускових установках С-400, демонструють правильну тактику України. На його думку, Росія вже змушена використовувати власні зенітні ракети для ударів по українських містах, жертвуючи ефективністю своєї протиповітряної оборони.

ППО – це 50% успіху. Інших 50% – це розвиток далекобійних спроможностей. Це наші дрони й ракети. Це перенесення війни на територію Росії,

– наголосив військовослужбовець.

Нинішній етап війни вимагатиме від України не лише ефективного захисту свого неба, а й системного виснаження військового потенціалу Росії. Саме поєднання оборонних і наступальних можливостей, на його думку, визначатиме подальший перебіг протистояння.

Додамо, Марк Рютте повідомив, що між союзниками тривають дискусії щодо ліцензування виробництва ракет до Patriot. Україна з допомогою партнерів намагається налагодити власне виробництво оборонної продукції. Проте нестача потужностей оборонно промислового комплексу є серйозною проблемою не лише в Європі, а й у США.