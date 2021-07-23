В Україні буде все більше таких злив, – урбаніст пояснив, як убезпечити міста від затоплень

Україну в липні накрили аномальні зливи. Втім такі погодні умови щороку будуть відбуватися все частіше, адже в країні поступово змінюється клімат.

Він потрохи перетворюється на субтропічний. Про це розповів голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик в ефірі 24 каналу.

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"У нас буде все більше подібних злив і негод. Проте є величезна проблема, що боротьба з ними доволі дорого коштує. І їх дуже важко передбачити", – відзначив він.

За його словами, аби мінімізувати наслідки, потрібно слухати прогноз погоди. Часто муніципалітети чи погодні служби вчасно попереджають і закликають громадян не виїжджати на вулиці міста. Втім люди під час дощів чи снігопадів максимально виїжджають на дороги, чим створюють ще більші затори.

Урбаніст також відзначив, що в країні є можливості по-новому реконструювати міста. Наприклад, робити там більше зелених зон, які б працювали як губки. Під час складних погодних умов вони мають поглинати надлишкову вологість.

Є ключові точки, які насамперед варто ремонтувати, – Селик

Віталій Селик зауважив, щороку в кожному місті відбувається по 2 – 3 величезні зливи. Це означає, що міська влада точно знає свої найбільш критичні місця.

Є ключові точки, які варто ремонтувати насамперед. І це вже допоможе в перші роки зменшити кількість збитків, які завдає негода містам,

– наголосив він.

І назвав кілька способів убезпечита міста від затоплень. Важливо стежити за тим, щоб вчасно прощалися міські каналізаційні мережі від зайвого сміття. Бо саме це є дуже частою проблемою, чому вулиці затоплюються.

До того ж зараз з'явилася тенденція, коли при забудові нових житлових кварталів їхні дощові мережі вбудовуються у вже наявні. Потім туди додається більше води, ніж вони можуть витримати. І це призводить до підтоплень територій.

Голова Ради з урбаністики Києва зазначив, ще одна проблема – коли при реконструкції старих мереж їх звужують. Це теж стає причиною того, що вода не справляється.

Вона раніше текла по широкому колектору, і враз після якоїсь вулиці вливається в нову звужену частину. Для води не вистачає місця, вона починає проходити в ґрунт і через це дуже часто відбуваються провали асфальту,

– пояснив він.

Віталій Селик відповів, як убезпечити міста від повеней: відео